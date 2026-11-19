أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم، على أن نكون دائمي الدعاء، حتى في أشد المصائب، وذلك لأن الدعاء يغير من القدر وهو سلاح المؤمن القوي، كما أنه يجب على كل مسلم أن يحصن نفسه وأولاده وأحفاده وأهله من كل مكروه وسوء، لأن الحسد والسحر مذكوران فى القرآن، كذلك من لديه أطفال حديثي الولادة عليه أن يحصنهم لأن الأطفال أغلب فئة تتعرّض للحسد ولذلك نجد أن أغلبهم يعانون من بعض الأمراض التي تصيبهم، ويكون ذلك بقراءة الرقية الشرعية التي تتضمن كلام رب العالمين، فهو تعالى خير حافظًا وهو أرحم الراحمين، وعليه أن يتبعوا طريقة تحصين الرسول لأحفاده.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، مما يملأ حياة الطفل بالبركة أن تحمله أمُّه باسم الله، وتضعه باسم الله، وترضعه باسم الله، وتعيذه بالله من شر الشياطين، وعين الحاسدين، وتستودعه ربَّ العالمين، وتدعو له بالسعد والسرور، ويجبر الله خاطرها؛ فيستجيب.

طريقة تحصين الرسول لأحفاده

إذا كنتِ ترغبين في تحصين أبنائك، فخير طريقة يمكن أن تفعليها هي طريقة الرسول، صلى الله عليه وسلم، في تحصين حفيديه سيدنا الحسن، وسيدنا الحسين، رضي الله عنهما، فكان الرسول يقول لتحصينهم: “أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة".

دعاء تحصين الطفل

ويستحب للمسلم الذي أراد ترديد دعاء تحصين الطفل، أن يقرأ الفاتحة ويرقي نفسه بها ويقرأ آية الكرسي و «سورة الإخلاص قل هو الله أحد» «وسورة الفلق» و«سورة الناس» وينفث فى كفيه بالإخلاص والمعوذتين ويمسح جسده كله ويبدأ بالرأس والوجه وما يتلو ذلك من جسده ، ويفعل ذلك ثلاث مرات، ويكرر ذلك مع طفله.

(اللهمَّ عافِني في بدني، اللهمَّ عافِني في سمعي، اللهمَّ عافِني في بصري)، (أعوذُ باللَّهِ السَّميعِ العَليمِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ مِن هَمزِهِ، ونَفخِهِ ونَفثِهِ).

(أَعوذُ بكلِماتِ اللهِ التامَّاتِ، الَّتي لا يُجاوِزُهُنَّ بَرٌّ ولا فاجرٌ، مِن شرِّ ما خلقَ، وذرأَ، وبرأَ، ومِن شرِّ ما ينزِلُ مِن السَّماءِ، ومِن شرِّ ما يعرُجُ فيها، ومِن شرِّ ما ذرأَ في الأرضِ وبرأَ، ومِن شرِّ ما يَخرجُ مِنها، ومِن شرِّ فِتَنِ اللَّيلِ والنَّهارِ، ومِن شرِّ كلِّ طارقٍ يطرُقُ، إلَّا طارقًا يطرقُ بِخَيرٍ، يا رَحمنُ).

(أَعُوذُ بكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِن كُلِّ شيطَانٍ وهَامَّةٍ، ومِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ). (اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا، لكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وإنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ العَافِيَةَ). (هُوَ اللَّـهُ الَّذِي لَا إِلَـهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَـنُ الرَّحِيمُ* هُوَ اللَّـهُ الَّذِي لَا إِلَـهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّـهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ* هُوَ اللَّـهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ).