استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026 في البنوك العاملة في مصر، ليحافظ على آخر زيادة سجلها بختام تعاملات أمس الأربعاء، والتي تراوحت بين 6 و15 قرشا في 9 بنوك، ليقترب من مستوى 54 جنيها دون أن يكسره.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 53.77 جنيه للشراء، و53.87 جنيه للبيع، وهي نفس مستويات إغلاق أمس الأربعاء، دون أي زيادة إضافية في بداية تعاملات اليوم.

أعلى وأقل سعر للدولار اليوم

أعلى سعر شراء، في بنك قناة السويس وبنك الكويت الوطني NBK، سجلا 53.870 جنيه للشراء.

أقل سعر شراء في البنك العقاري المصري العربي، سجل 53.700 جنيه للشراء.

أعلى سعر بيع، في بنك قناة السويس وبنك الكويت الوطني NBK، سجلا 53.970 جنيه للبيع.

أقل سعر بيع، في البنك العقاري المصري العربي، سجل 53.800 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 53.870 جنيه للشراء، و53.970 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK 53.870 جنيه للشراء، و53.970 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد 53.850 جنيه للشراء، و53.950 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 53.780 جنيه للشراء، و53.880 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي HSBC 53.775 جنيه للشراء، و53.877 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 53.770 جنيه للشراء، و53.870 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 53.770 جنيه للشراء، و53.870 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك البركة 53.770 جنيه للشراء، و53.870 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر 53.770 جنيه للشراء، و53.870 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 53.770 جنيه للشراء، و53.870 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 53.770 جنيه للشراء، و53.870 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 53.770 جنيه للشراء، و53.870 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.742 جنيه للشراء، و53.880 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 53.700 جنيه للشراء، و53.800 جنيه للبيع.