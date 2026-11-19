تتواصل موجة التراجع العنيفة في أسعار الذهب في مصر، لليوم الثاني على التوالي، اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026، بعد التراجع الكبير الذي سجله السوق أمس الأربعاء، ليستمر الذهب في اتجاه هابط، وعلى رأسها عيار 18 الذي أصبح 4900 جنيه ليعود لمستوى 4 آلاف جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4929 جنيها، بعد أن كان 4937 جنيها أمس، و5061 جنيها يوم الثلاثاء، مما يعني أنه خسر 132 جنيها في 48 ساعة فقط.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في السوق، اليوم 5750 جنيها، بعد أن كان 5760 جنيها أمس، و5905 جنيهات يوم الثلاثاء، بخسارة 155 جنيها في 48 ساعة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 6572 جنيها، بعد أن كان 6583 جنيها أمس، و6748 جنيها يوم الثلاثاء، بخسارة 176 جنيها في 48 ساعة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 3833 جنيها، بعد أن كان 3840 جنيها أمس، و3937 جنيها يوم الثلاثاء، بخسارة 104 جنيهات في 48 ساعة.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 46000 جنيه، بعد أن كان 46080 جنيها أمس، و47240 جنيها يوم الثلاثاء، بخسارة 1240 جنيها في 48 ساعة.

وسجلت أوقية الذهب اليوم 204412.05 جنيه، بعد أن كانت 204754.19 جنيه أمس، و209886.26 جنيه يوم الثلاثاء، بخسارة 5474.21 جنيه في 48 ساعة.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط اليوم 6572 جنيه مصري، و120.12 دولار أمريكي.



سجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم 5750 جنيه مصري، و105.11 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم 4929 جنيه مصري، و90.09 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط اليوم 3833 جنيه مصري، و70.07 دولار أمريكي.

سجل سعر أونصة الذهب عيار 24 قيراط اليوم 204412 جنيه مصري، و3736 دولار أمريكي.

سجل سعر أونصة الذهب عيار 21 قيراط اليوم 178845 جنيه مصري، و3269.13 دولار أمريكي.

سجل سعر الجنيه الذهب، وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط اليوم 46000 جنيه مصري.