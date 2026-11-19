تقام اليوم الخميس 19-11-2026 العديد من المباريات البارزة يأتي في مقدمتها منافسات بطولة كأس مصر ومواجهة منتخب مصر مع اليونان في كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا في قطر.
كأس العالم للناشئين
كاليدونيا vs الإكوادور – 3 مساء
فرنسا vs هايتي – 3 مساء
كوريا الجنوبية vs أوغندا – 3.30 مساء
مصر vs اليونان – 6 مساء
موزمبيق vs الدنمارك – 5 مساء
قطر vs بنما – 5.30 مساء
الأرجنتين vs أستراليا – 6 مساء
السعودية vs أوروجواي – 6 مساء
مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة
المصري vs بترول أسيوط – 5 مساء – On Sport
المقاولون العرب vs القناة – 5 مساء – On Sport MAX
زد vs سموحة – 8 مساء - On Sport MAX
الدوري الإماراتي
الوصل vs حتا – 2.45 ظهرًا
العين vs الظفرة – 5.25 مساء