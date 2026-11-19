تقام اليوم الخميس 19-11-2026 العديد من المباريات البارزة يأتي في مقدمتها منافسات بطولة كأس مصر ومواجهة منتخب مصر مع اليونان في كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا في قطر.

كأس العالم للناشئين

كاليدونيا vs الإكوادور – 3 مساء

فرنسا vs هايتي – 3 مساء

كوريا الجنوبية vs أوغندا – 3.30 مساء

مصر vs اليونان – 6 مساء

موزمبيق vs الدنمارك – 5 مساء

قطر vs بنما – 5.30 مساء

الأرجنتين vs أستراليا – 6 مساء

السعودية vs أوروجواي – 6 مساء

مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة

المصري vs بترول أسيوط – 5 مساء – On Sport

المقاولون العرب vs القناة – 5 مساء – On Sport MAX

زد vs سموحة – 8 مساء - On Sport MAX

الدوري الإماراتي

الوصل vs حتا – 2.45 ظهرًا

العين vs الظفرة – 5.25 مساء