وفد "فيفا" يسلم درع المشاركة في المونديال لبعثة منتخب الناشئين

استقبلت بعثة منتخبنا الوطني، مواليد 2009، وفدًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بمقر إقامة الفريق في الدوحة، لإجراء عملية التفتيش على ملابس اللاعبين وجوازات السفر، وتسليم درع فيفا وشهادات وميداليات المشاركة في بطولة كأس العالم.



وتولى أيمن حافظ، المدير الإداري لمنتخب مصر مواليد 2009، تسلم درع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إلى جانب شهادات وميداليات المشاركة الخاصة بالبعثة، وذلك في إطار الإجراءات التنظيمية المعتمدة من اللجنة المنظمة قبل انطلاق منافسات البطولة، كما جرى الاطلاع على ملابس اللاعبين ومراجعة جوازات السفر، وفقًا للوائح المنظمة للمشاركة في الحدث العالمي.

الجدير بالذكر أن منتخب الناشئين، ومدربه حسين عبداللطيف، سيستهل مشواره في بطولة كأس العالم بمواجهة نظيره اليوناني، الخميس المقبل، في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في أولى مباريات الفراعنة بالمونديال، حيث يسعى المنتخب لتحقيق بداية قوية في مشواره بالبطولة.