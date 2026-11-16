ترامب: تصنيف مصر لجماعة الإخوان منظمة إرهابية عمل رائع

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أن تصنيف مصر لجماعة الإخوان منظمة إرهابية عمل رائع، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.



وفي وقت سابق، قالت وكالة أنباء “شينخوا” الصينبة، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيعقد قمة ثلاثية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 19 الشهر الحالي.

من جانبه، أعلن الكرملين أن بوتين، ونظيره شي جين بينج، ودونالد ترامب، سيعقدون قمة ثلاثية يوم 19 نوفمبر الجاري، على هامش اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، المقرر في مدينة شنتشن الصينية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية «تاس»، السبت، إن الاتفاق على عقد الاجتماع الثلاثي جرى التوصل إليه، مؤكدًا مشاركة بوتين في قمة قادة المنتدى.