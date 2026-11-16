تقارير: ترامب يستخدم الطائرة القطرية في رحلته لآسيا.. وتساؤلات حول جاهزيتها الأمنية

قالت شبكة سي إن بي سي، أنه من المتوقع أن يستخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، طائرة الرئاسة الأمريكية المهداة من قطر في رحلته إلى آسيا، في وقت لا تزال فيه تساؤلات قائمة بشأن استكمال التحديثات والتجهيزات التي أعلن البيت الأبيض ضرورة إدخالها على الطائرة، عقب تهديد أمني من إيران اضطر الرئيس إلى العودة من تركيا على متن طائرة عسكرية سرية في يوليو الماضي، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

جولة ترامب في آسيا

وقال ترامب مرارًا خلال الأشهر الماضية إن الطائرة التي أهدتها قطر للولايات المتحدة ستخضع لتحديثات شاملة، حتى تصبح مجهزة بالكامل وقادرة على التحليق في أي منطقة أو مجال جوي.



وفي سبتمبر الماضي، ذكر ترامب أن هذه التعديلات ستستغرق نحو 60 يومًا، إلا أنه استقل الطائرة الرئاسية الجديدة في رحلته إلى أيرلندا خلال الشهر نفسه دون وقوع أي مشكلات، كما استخدمها بانتظام خلال جولته الانتخابية المرتبطة بانتخابات التجديد النصفي في أكتوبر الماضي، وهو ما يعني أنها لم تتوقف عن الخدمة لفترة طويلة.



وبدلًا من التحديثات الشاملة المعلنة، خضعت الطائرة لبعض التحسينات وأعمال الصيانة الدورية، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت قد استكملت جميع التعديلات المطلوبة، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.



ومن المتوقع إجراء فترة أطول من التحديثات للطائرة خلال مرحلة لاحقة، بحسب أحد المسؤولين، إلا أن هذه الأعمال لن تستغرق 60 يومًا كاملة.



وفي الأشهر الأخيرة، شهدت الطائرة بعض التحسينات الشكلية في تصميمها الداخلي، لكنها لم تشمل الأعمال الأكبر التي أعلن البيت الأبيض اعتزامه تنفيذها في نهاية المطاف.



وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لشبكة NBC News، في بيان، إن الإدارة لا تعلق على التحديثات أو التعديلات المحددة التي تُجرى على طائرة الرئاسة الأمريكية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تحافظ على مستوى ثابت من الجاهزية يضمن توفير قدرات آمنة ومحمية وموثوقة لرئيس البلاد، مع تطوير هذه القدرات بصورة دورية وفقًا للاحتياجات.



وأضاف أن الطائرة تمثل أعظم طائرة رئاسية جرى تصنيعها على الإطلاق.

وكان ترامب قد صرح في يوليو الماضي بأن الطائرة تتمتع بقدرات كبيرة، لكنه أشار إلى أنه من المقرر إرسالها بعد نحو شهر لإخضاعها لتجهيزات وتحديثات شاملة، موضحًا آنذاك أن العملية ستستغرق قرابة شهر.

ولم يكشف ترامب عن طبيعة الأعمال المقرر تنفيذها، كما لم يوضح البيت الأبيض أسباب تغير التقديرات الأولية لمدة التحديثات من 30 يومًا إلى 60 يومًا.

وفي ذلك الوقت، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنذاك، كارولين ليفيت، في بيان، إن طائرة الرئاسة الجديدة آمنة تمامًا للرحلات الداخلية والدولية، لكنها أشارت إلى أنها ستخضع لمزيد من التحديثات والتحسينات خلال فصل الخريف، على أن تستغرق هذه الأعمال نحو شهر واحد لإتمامها.