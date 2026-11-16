شركة بمؤسس واحد ومختبر يديره روبوت.. ملامح جديدة لعالم الأعمال| إيه الحكاية؟

لم تعد العقبة الأكبر أمام أصحاب الأفكار المبتكرة هي العثور على مبرمجين أو تشكيل فريق تسويق أو توفير ميزانية ضخمة لتطوير المنتج، فالتطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي أتاح تنفيذ جانب كبير من هذه المهام آليًا، وقلّص المسافة بين امتلاك فكرة مشروع وإطلاقه في السوق إلى أيام قليلة في بعض الحالات.

وبات بإمكان رائد الأعمال الاستعانة بوكلاء الذكاء الاصطناعي لتطوير البرمجيات وإعداد الحملات الدعائية وتصميم المنتجات، بل وإدارة عمليات بحثية وتجهيز مختبرات علمية، في تحول يغيّر شكل الشركات الناشئة ويعيد النظر في حجم الفرق المطلوبة لتأسيسها وتشغيلها.

وسلطت صحيفة «فاينانشال تايمز» في تقرير نشرته السبت 14 نوفمبر 2026، الضوء على هذا التحول، مستعرضة نماذج لمشروعات تمكنت من تقليص فترات التطوير والاستغناء عن مهام كانت تتطلب مشاركة متخصصين من مجالات مختلفة.

وكيل ذكي يتولى إنشاء مختبر بميزانية نصف مليون دولار

تجاوز استخدام الذكاء الاصطناعي حدود المهام الرقمية، ليصل إلى إدارة مشروعات على أرض الواقع، وهو ما تجسده تجربة رائدي الأعمال كلاوديو رايتر وليون بوش في هلسنكي، اللذين طوّرا مختبرين آليين في مجال التكنولوجيا الحيوية، ثم قررا اختبار قدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على إنشاء مختبر جديد.

ووفقًا لما ذكره رايتر، أُسندت إلى أحد الوكلاء مسؤولية إدارة ميزانية تبلغ نحو 500 ألف دولار، مع تكليفه بشراء الأجهزة والمعدات، والتواصل مع المقاولين، ومتابعة أعمال التجهيز والبناء وتنسيق مراحل التنفيذ.

وفي الوقت نفسه، بدأت أنظمة أخرى تنفيذ تجارب علمية بسيطة، تشبه تلك التي تُجرى في المراحل الجامعية، وسط توقعات بارتفاع مستوى قدراتها خلال الأشهر المقبلة، بما قد يسمح لها بالمشاركة في أبحاث أكثر تقدمًا.

وتكشف هذه التجربة عن اتجاه جديد لاستخدام الذكاء الاصطناعي، لا يقتصر على تقديم المعلومات أو اقتراح الحلول، بل يمتد إلى إدارة مهام مترابطة تتطلب التخطيط واتخاذ القرارات ومتابعة التنفيذ.

هل تنتهي الحاجة إلى فرق العمل الكبيرة؟

تتغير متطلبات تأسيس الشركات مع دخول الأدوات الذكية إلى مختلف مراحل العمل، إذ أصبح المؤسس قادرًا على إنجاز إجراءات تأسيس المشروع، وإعداد المواد التسويقية، وبناء المنتجات الرقمية، وتطوير البرمجيات دون الحاجة بالضرورة إلى توظيف فريق كبير منذ البداية.

ويرى زيف رايشرت، الشريك في شركة الاستثمار الجريء «فينيكس كورت»، أن إطلاق الشركات أصبح أسهل من أي وقت مضى، في ظل الإمكانات التي توفرها التقنيات الجديدة.

وكان سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «OpenAI»، قد طرح في وقت سابق توقعًا بظهور شركة تصل قيمتها إلى مليار دولار ويديرها شخص واحد، مستفيدًا من الأنظمة القادرة على تولي مجموعة واسعة من الوظائف التي كانت موزعة سابقًا على موظفين ومتخصصين.

ويشير هذا التصور إلى احتمال ظهور نماذج أعمال تعتمد على فرق بشرية محدودة، تتولى توجيه الأنظمة الذكية ومراجعة نتائجها بدلًا من تنفيذ كل مهمة بصورة مباشرة.

18 شهرًا من التطوير تختصرها شركة إلى 3 أشهر

يُعد تطوير البرمجيات من أكثر المجالات التي ظهر فيها تأثير الذكاء الاصطناعي بصورة واضحة، خاصة بعد انتشار أدوات مثل «Claude Opus» و«Claude Code» التي طورتها شركة «Anthropic»، وأتاحت كتابة الأكواد واختبارها وتعديلها بوتيرة أسرع.

وقدم توبي ماذر، المؤسس المشارك لشركة «Rig»، مثالًا على هذا التغير، مشيرًا إلى أن شركته أنجزت خلال ثلاثة أشهر عملًا كان من الممكن أن يستغرق نحو 18 شهرًا بالاعتماد على طرق التطوير المعتادة.

ولم يعد إنشاء التطبيقات حكرًا على أصحاب الخبرة البرمجية، إذ يمكن للمستخدمين وصف الوظائف التي يريدونها بلغة مباشرة، وترك جانب كبير من عملية التنفيذ للأدوات الذكية، مع إمكانية مراجعة المنتج وإجراء التعديلات عليه.

وتسمح هذه الإمكانات للشركات الناشئة باختبار أفكار متعددة في وقت قصير، وتعديل منتجاتها بناءً على النتائج، دون تحمل تكاليف التطوير التقليدي نفسها.

من فكرة علاج إلى تجارب على الحيوانات دون موظفين

امتد استخدام الذكاء الاصطناعي إلى قطاع الأبحاث الدوائية، في مثال يعكس اتساع نطاق المهام التي يمكن أن تتولاها الأنظمة الحديثة.

وروت المستثمرة هيلينا غاغرن أنها التقت مؤسس شركة ناشئة تمكن من الوصول إلى مرحلة اختبار دواء على الحيوانات دون توظيف أي عاملين، بعدما استعان بالذكاء الاصطناعي لتحديد الأمراض المستهدفة، وتنظيم الأبحاث، ووضع تصميم للتجارب.

وفي سياق متصل، أوضحت إيزابيل غرينسلاد، المؤسسة المشاركة لشركة «Structured AI»، أن تطوير نموذج أولي للمنتج لم يعد بالضرورة مشروعًا يستغرق أسابيع أو أشهرًا، إذ يمكن إنجازه خلال يومين باستخدام الأدوات المناسبة.

وتوضح هذه النماذج كيف أصبحت سرعة تحويل الأفكار إلى تجارب عملية أحد أبرز العوامل التي تميز المرحلة الحالية من ريادة الأعمال.

خريطة الابتكار تتوسع خارج وادي السيليكون

من التغيرات اللافتة أيضًا أن نمو الشركات المعتمدة على التكنولوجيا لم يعد مرتبطًا بالوجود داخل المراكز التقليدية لصناعة التقنية، مثل سان فرانسيسكو ونيويورك.

فقد رصدت دراسات حديثة زيادة نشاط الشركات الابتكارية في مدن أمريكية أخرى، من بينها هيوستن وسان أنطونيو وميامي وغينزفيل، التي شهدت نموًا سريعًا في الوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

كما ظهرت مدن ديترويت وناشفيل وتامبا وبيتسبرغ ضمن المناطق التي تكتسب أهمية متزايدة في هذا المجال، بما يعكس إمكانية انتقال النشاط الابتكاري إلى مناطق جديدة مع تراجع الاعتماد على البنية التقليدية المكلفة لتأسيس الشركات التقنية.

بيانات تكشف طفرة في تأسيس المشروعات

تظهر مؤشرات تأسيس الشركات حجم التغير الذي شهدته بيئة الأعمال خلال السنوات الأخيرة، إذ كشف تحليل أجرته شركة «Apollo» لإدارة الأصول أن طلبات تأسيس الشركات الجديدة في الولايات المتحدة تخطت غالبًا حاجز 100 ألف طلب أسبوعيًا منذ إطلاق «ChatGPT» في نوفمبر 2022.

وفي بريطانيا، سجل قطاع برمجيات التطبيقات زيادة بنحو 40% في عدد الشركات الجديدة خلال النصف الأول من العام، ليصل الإجمالي إلى 28 ألفًا و100 شركة، ويصبح القطاع الأكثر جذبًا للمشروعات الجديدة وفق البيانات الواردة في التقرير.

وتشير هذه المؤشرات إلى أن سهولة الوصول إلى أدوات التطوير والتشغيل الرقمية ساعدت على خفض بعض الحواجز التي كانت تحول دون دخول أصحاب الأفكار إلى سوق الأعمال.

منتجات كثيرة.. لكن هل تضمن التكنولوجيا النجاح؟

رغم انخفاض الوقت والتكلفة اللازمين لإطلاق المشروعات، فإن هذه المزايا قد تخلق مشكلة أخرى تتمثل في انتشار منتجات متقاربة، تعتمد على الأدوات نفسها وتقدم حلولًا متشابهة دون اختلاف حقيقي في القيمة التي توفرها للمستهلك.

وفي هذا السياق، يرى فينسنت هوغيه، المؤسس المشارك لمنصة «Malt»، أن دور الإنسان سيظل أساسيًا في تحقيق التميز، خاصة بعدما أصبحت الإمكانات التقنية الأساسية متاحة أمام عدد كبير من المنافسين.

أما جوان بوركوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة «GetMint»، فيلفت إلى أن المنتجات أصبحت تتطور عدة مرات خلال الأسبوع الواحد، وهو ما يمنح الشركات فرصة للتحرك بسرعة، لكنه يجعل المنافسة أكثر حدة، ويزيد احتمالات فقدان المنتج لمكانته خلال فترة قصيرة.