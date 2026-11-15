قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير النقل يوجه بزيادة عدد عربات قطارات خط قليوب – منوف – طنطا
الأرصاد تتوقع طقس مائل للحرارة نهارًا وبارد ليلًا غدا
بعد غياب 11 عاما.. رونالدينيو يعود للملاعب ويساهم في فوز فريقه رافينا
التعاون الخليجي: استمرار الاعتداءات الإيرانية انتهاك صارخ للقوانين الدولية وسيادة الدول
انفجارات قوية في جزيرة سيريك الإيرانية
زيادة المعاشات الجديدة 2027.. قرار هام من التأمينات وبشرى أول يناير لهؤلاء
محمود مسلم لبرلماني إثيوبي: مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية.. وتصريحاتكم عن ترشيدنا للمياه عبث
فضل صلاة العشاء في وقتها.. 8 معجزات تحدث لمُصليها فلا تؤخرها
إنجاز نووي جديد.. إيران تستعد لتشغيل أول منظومة اندماج نووي محلية
محمود مسلم: إثيوبيا تتلاعب بمفاوضات سد النهضة.. وحسن نية مصر ظهر في تحمل المناورات وعدم التصعيد
متحدث الوزراء يكشف عن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص
وول ستريت جورنال: جهاز واحد في ولاية أركنساس سبب تعطل حركة الطيران الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أقدر ما أخليهوش يلمس كورة.. إبراهيم سعيد يتحدى محمد صلاح

إبراهيم سعيد ومحمد صلاح
إبراهيم سعيد ومحمد صلاح
محمد بدران   -  
يارا أمين

أثار إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر والأهلي والزمالك الأسبق، الجدل بتصريحات قوية عن النجم محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب طرابزون سبور التركي، مؤكدًا قدرته على مجاراته في السرعة والتفوق عليه دفاعيًا.

وقال إبراهيم سعيد، خلال تصريحات تلفزيونية: «أنا نفس سرعة محمد صلاح وأقدر ألعب عليه، وما أخليهوش يلمس كورة كمان»، في تصريحات حملت تحديًا واضحًا لنجم المنتخب الوطني.

منتخب مصر يفوز على مالاوي بخماسية

وفي سياق آخر، حقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على نظيره منتخب مالاوي بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وشهدت المباراة الظهور الأول لعلي ماهر على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، عقب توليه المهمة خلفًا لحسام حسن.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره مالاوي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، على أن تنطلق المباراة في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

وجاء ترتيب المجموعة عقب فوز مصر على مالاوي كالتالي:

- منتخب مصر – 7 نقاط.

- منتخب أنجولا – 4 نقاط. 

- منتخب مالاوي – 3 نقاط. 

- منتخب جنوب السودان – دون رصيد من النقاط. 

إبراهيم سعيد محمد صلاح منتخب مصر إبراهيم سعيد يتحدي صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. تراجع جديد اليوم وعيار 21 يفقد 1700 جنيه من القمة

تعطيل الدراسة

حقيقة تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة.. أمطار غزيرة وتقلبات جوية لمدة 4 أيام

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

شكاوى من انتشار "البق" بعدد من مدارس القاهرة

شكاوى من انتشار «البق» بعدد من مدارس القاهرة .. والأهالي يُطالبون المسئولين بسرعة التحرّك

هيئة الدواء

شديدة الخطورة على الصحة.. هيئة الدواء تحذر من حقنة شهيرة ومنتشرة

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2027

جدول امتحانات شهر نوفمبر ..شاهد بدء إعلانه رسمياً في بعض المحافظات

مجلس النواب

ثروة علمية مهدرة.. مطالب برلمانية بكشف خطة الحكومة للاستفادة من حملة الدكتوراه والماجستير

صورة أرشيفية

نزاع على المواشي.. مقتـ.ل أكثر من 50 مدنياً ونزوح سكان عشرات القرى في دارفور

ترشيحاتنا

ملتقي الجامع الأزهر

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يكشف عن الإعجاز القرآني عن جلد الإنسان

دار الإفتاء

ما حكم إخفاء حقيقة المرض عن المريض خشية تدهور صحته؟.. الإفتاء توضح التصرف الصحيح

صلاة المرأة في المنزل

هل يجب على المرأة إقامة الصلاة إذا صلت في بيتها؟.. أمين الإفتاء يوضح

بالصور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد