أقدر ما أخليهوش يلمس كورة.. إبراهيم سعيد يتحدى محمد صلاح

أثار إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر والأهلي والزمالك الأسبق، الجدل بتصريحات قوية عن النجم محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب طرابزون سبور التركي، مؤكدًا قدرته على مجاراته في السرعة والتفوق عليه دفاعيًا.

وقال إبراهيم سعيد، خلال تصريحات تلفزيونية: «أنا نفس سرعة محمد صلاح وأقدر ألعب عليه، وما أخليهوش يلمس كورة كمان»، في تصريحات حملت تحديًا واضحًا لنجم المنتخب الوطني.

منتخب مصر يفوز على مالاوي بخماسية

وفي سياق آخر، حقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على نظيره منتخب مالاوي بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وشهدت المباراة الظهور الأول لعلي ماهر على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، عقب توليه المهمة خلفًا لحسام حسن.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره مالاوي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، على أن تنطلق المباراة في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

وجاء ترتيب المجموعة عقب فوز مصر على مالاوي كالتالي:

- منتخب مصر – 7 نقاط.

- منتخب أنجولا – 4 نقاط.

- منتخب مالاوي – 3 نقاط.

- منتخب جنوب السودان – دون رصيد من النقاط.