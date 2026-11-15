المؤبد لسائق توكتوك خطف سيدة بالتحايل في الخانكة.. استدرجها وسرق أموالها

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالسجن المؤبد لسائق توك توك، لاتهامه بخطف سيدة بطريق التحايل، وهتك عرضها بالقوة وسرقتها تحت تهديد السلاح الأبيض، بدائرة قسم الخانكة بمحافظة القليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمد السطوحي البطل، وعضوية المستشارين سامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد، ومحمد علي عطية سعد، وأمانة سر محمد الخضري.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم «رضا هـ. ع»، 49 سنة، سائق ومقيم بالشارع الجديد بدائرة قسم الخانكة، استدرج المجني عليها «فاطمة ع. م»، 39 سنة، ربة منزل ومقيمة بأبوزعبل، بعدما استقلت معه مركبة توك توك لتوصيلها، قبل أن يغير مساره المعتاد بحجة اختصار الطريق، ويقتادها إلى منطقة نائية بعيدًا عن أعين المارة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أشهر سلاحًا أبيض «مطواة» في وجه المجني عليها، وهددها لإجبارها على تسليمه أموالها، ثم تعدى عليها بالملامسة في مواضع عفتها كرهًا عنها، مطالبًا إياها بمعاشرته، قبل أن تتمكن من الفرار.

وأوضحت المجني عليها في أقوالها أنها فوجئت بانحراف قائد التوك توك عن الطريق المعتاد، وعندما توقف في منطقة نائية أشهر في وجهها سلاحًا أبيض، واستولى على أموالها تحت التهديد، وحاول الاعتداء عليها جنسيًا بالقوة.

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية صحة الواقعة، مشيرة إلى أن المتهم استدرج السيدة إلى مكان بعيد عن أعين المارة، واستولى على أموالها واعتدى عليها، كما كشفت التحريات عن وجوده تحت تأثير المواد المخدرة وقت ارتكاب الواقعة.

وأقر المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بأقوال شهود الإثبات، فيما أثبت تقرير مستشفى الخانكة للصحة النفسية وعلاج الإدمان إيجابية العينة المأخوذة منه لمخدر الحشيش.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 104 لسنة 2026 جنايات قسم الخانكة، والمقيدة برقم 185 لسنة 2026 كلي شمال بنها، لتصدر المحكمة حكمها بالسجن المؤبد.