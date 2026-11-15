الاتحاد الأوروبي: الشراكة مع مصر مهمة لمواجهة التهديدات العابرة للحدود

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم أهمية الشراكة بين الاتحاد ومصر في التصدي للتهديدات العابرة للحدود وتعزيز التنسيق العملياتي، وذلك في أعقاب زيارة مفوض الاتحاد الأوروبي للشئون الداخلية والهجرة ماجنوس برونر إلى القاهرة.

وذكرت بعثة الاتحادالأوروبي لدى مصر في بيان أن برونر زار مصر الخميس الماضي لتعزيز التعاون في مجالي الأمن والهجرة.

وأضاف البيان أن المفوض الأوروبي التقى خلال زيارته وزير الداخلية محمود توفيق، حيث بحث الجانبان التعاون في مختلف جوانب إدارة الهجرة، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والأسلحة، وإدارة الحدود، فضلا عن التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي المعنية، وهي يوروبول وسيبول وفرونتكس ووكالة الاتحاد الأوروبي للمخدرات.

والتقى المفوض الأوروبي مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، لبحث التعاون في مجال الهجرة.

وأوضح البيان أن مصر شريك مهم للاتحاد الأوروبي في مجالي الهجرة والأمن، بما في ذلك في إطار التحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين ومبادرة «الممر الشرقي»، التي تستهدف مواجهة التحديات على مسار الهجرة الممتد من جنوب آسيا إلى شمال إفريقيا.

وأشار البيان إلى أن التعاون مع مصر يستند إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقعة عام 2024، والتي جرى التأكيد عليها خلال أول قمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في أكتوبر 2025، ونقل البيان عن برونر تأكيده أن مصر شريك استراتيجي رئيسي للاتحاد الأوروبي في ضمان الاستقرار الإقليمي وإدارة الهجرة بشكل مسؤول، مشيرا إلى أن تعميق التعاون العملياتي في مكافحة تهريب المهاجرين والجريمة المنظمة يسهم في تعزيز أمن أوروبا والمنطقة المحيطة بها.

وأوضح برونر أن ترتيب العمل الجديد مع وكالة «سيبول» يمثل خطوة إضافية لتوحيد الجهود مع مصر لتفكيك شبكات التهريب وتعطيل مسارات الاتجار وتعزيز الأمن في منطقة البحر المتوسط.

وشدد على أن التصدي للهجرة غير الشرعية يتطلب شراكات قوية على امتداد مسارات الهجرة لإنقاذ الأرواح وتقويض أنشطة المهربين، مؤكدا أن التعاون مع مصر من خلال مبادرات مثل «الممر الشرقي» يتيح معالجة التحديات المشتركة من جذورها وتعزيز أمن الحدود.