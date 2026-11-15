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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

للمرة الثانية.. الفصائل اليمنية تستهدف المدينة المنورة بمسيرة

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض  وتدمير طائرة مسيرة بمنطقة المدينة المنورة.

ومنذ قليل ؛ نجحت الدفاعات الحوية التابعة لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بمنطقة المدينة المنورة.


وفي وقت لاحق من اليوم ؛ أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن" باعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين بمنطقة مكة المكرمة.


وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي - حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) - إنه تم اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين بمنطقة مكة المكرمة أطلقتهما الفصائل اليمنية .

وكان اللواء الركن تركي المالكي قد أعلن، في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية.

اليمن تحالف دعم الشرعية طائرة مسيرة المدينة المنورة

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