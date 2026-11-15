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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحقيق يكشف اختطاف إسرائيل جنرالين إيرانيين وقتل أحدهما بحثا عن طيار مفقود منذ 40 عاما

الطيار المفقود
الطيار المفقود
ملك ريان

كشف تحقيق استقصائي لصحيفة «نيويورك تايمز» عن تفاصيل عمليات استخباراتية إسرائيلية استهدفت جنرالين إيرانيين، في إطار محاولات الوصول إلى معلومات تكشف مصير الطيار الإسرائيلي رون أراد، الذي اختفى عقب سقوط طائرته فوق جنوب لبنان عام 1986، قبل نحو 40 عاما.

وبحسب التحقيق، نفذ جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد» عمليات اختطاف واستجواب خارج إسرائيل، استنادا إلى اعتقاد بأن إيران ربما كانت تحتجز الطيار الإسرائيلي أو تمتلك معلومات بشأن مكان وجوده.

وتعود إحدى أبرز هذه العمليات إلى سبتمبر 2021، عندما اختطف عملاء إسرائيليون الجنرال الإيراني عبد الله صابري أثناء ممارسته رياضة الجري في الحي الدبلوماسي بالعاصمة السورية دمشق، بعدما تسللوا إلى المنطقة متنكرين في هيئة عمال نقل.

وأوضح التحقيق أن صابري نُقل إلى إسرائيل وخضع للاستجواب بشأن قضية أراد، قبل أن يُترك لاحقا في أحد شوارع مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، حيث قال إنه تعرض للتعذيب خلال احتجازه.

وفي عملية أخرى عام 2006، اختطف عملاء الموساد الجنرال الإيراني علي رضا عسكري من مدينة إسطنبول التركية، وفقا لشهادات مسؤولين أميركيين سابقين نقلتها الصحيفة، حيث جرى استجوابه لأسابيع على متن سفينة، قبل أن يُلقى بجثمانه في البحر الأسود، بعدما لم يتمكن المحققون من الحصول على معلومات تفيدهم بشأن مصير الطيار المفقود.

وتعود بداية القضية إلى عام 1986، عندما قفز رون أراد من طائرته المقاتلة عقب إصابتها فوق جنوب لبنان، ووقع في أسر عناصر من حركة أمل، قبل أن تتضارب الروايات بشأن مصيره ومكان احتجازه.

واستمرت إسرائيل في الاشتباه بتورط إيران في اختفاء أراد، خاصة بعد ظهور روايات تحدثت عن نقله من لبنان إلى إيران، من بينها إفادات أدلى بها مصطفى الدراني، أحد قادة حركة أمل، عقب اختطافه على يد قوات إسرائيلية عام 1994.

لكن هذه الروايات لم تكن مدعومة بأدلة حاسمة، كما أثارت تساؤلات بشأن مدى موثوقيتها، خاصة أنها انتُزعت خلال عمليات استجواب تعرض خلالها الدراني، بحسب قوله، للتعذيب.

وكشف التحقيق أن إيران كلفت الجنرال عبد الله صابري بالمشاركة في البحث عن الطيار داخل لبنان، وانتهت نتائج التحقيقات الإيرانية إلى أن أراد توفي في بلدة النبي شيت اللبنانية ودُفن هناك، وهي معلومات وصلت إلى إسرائيل عبر وسطاء ألمان 


وفي عام 2006، أجرى جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» مراجعة شاملة للمعلومات المتعلقة بالقضية، وخلص إلى أن الأدلة التي تحدثت عن نقل أراد إلى إيران استندت إلى معلومات خاطئة أو غير موثوقة، وأن اختفاءه ارتبط على الأرجح بالأحداث التي وقعت في لبنان.

كما أشارت تقارير استخباراتية إسرائيلية لاحقة إلى أن الطيار ربما توفي بحلول عام 1988، وهو ما عزز فرضية مقتله في لبنان، وليس احتجازه داخل إيران.

ورغم إعلان إسرائيل وفاة أراد رسميا عام 2008، ظلت عمليات البحث عن رفاته مستمرة، إذ نفذت قوات إسرائيلية عملية عسكرية في بلدة النبي شيت اللبنانية خلال مارس 2026، في محاولة للعثور على رفاته، لكنها لم تسفر عن النتائج المرجوة.

ويعيد التحقيق فتح ملف أحد أبرز قضايا الأسرى والمفقودين في تاريخ إسرائيل، كاشفا عن امتداد عملياتها الاستخباراتية لعقود، رغم تراجع الأدلة التي تدعم فرضية احتجاز إيران للطيار


 

اسرائيل ايران الموساد رون أراد لبنان

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