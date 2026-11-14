قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي يعلن اعتقال 167 شخصًا بتهم التجسس في أمريكا.. تفاصيل
مقترح برلماني بمساواة أجور قائدي القطارات برواتب الطيارين.. تفاصيل
رئيس الوزراء: المنطقة الاستثمارية بميت غمر من أفضل نماذج مشروعات الدولة
اعتذار رسمي وخطة عاجلة لرفع الأمان خلال عام.. 10 قرارات حاسمة لوزير النقل عقب حادث تصادم قطاري العياط
القوات اليمنية: نفذنا 723 غارة وعملية استهداف ضد تجمعات ميليشيا الحوثي
مصدر باتحاد الكرة لـ«صدى البلد»: سفر منتخب مصر إلى مالاوي غدًا بطائرة خاصة.. وموقف محمد عبد المنعم
مقتل امرأة في انفجار قنبلة يدوية داخل مطعم شمال إسرائيل
الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات
التايمز: ترامب ينصب فخاً لإيران بخطة سرية دون إطلاق رصاصة واحدة| تفاصيل
بعد 27 عاماً من الحكم.. رئيس وزراء بريطانيا يعترف بأخطاء حزب العمال عقب هزيمته التاريخية في ويلز
ناقلة نفط ثانية تصطدم بلغم بحري في مضيق هرمز.. تصعيد جديد يهدد حركة الملاحة العالمية
ماذا كشفت أزمة تعطل حركة الطيران في الولايات المتحدة؟ خبير علاقات دولية يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي علامة على خريطة المهرجانات الدولية، وموعد يجمع أهل الفن ومحبيه.  

أعجبني حرص الفنان حسين فهمي على الزي الرسمي؛ بدل رسمية للرجال وفساتين سهرة طويلة للسيدات. 

أحب الأناقة التي تجمع البساطة والاحتشام، وأقدّر الاهتمام بأن يظهر ضيوف المهرجان بصورة تحترم المناسبة. 

وقد أخذنا الجدل حول الملابس في مناسبات فنية كثيرة بعيدًا عن الأفلام وأصحابها، والإعلام مسئول عما يختار أن يضعه أمام الجمهور.

أشكر حسين فهمي وفريقه على جهد أعرف أن وراءه تفاصيل كثيرة وعملًا متواصلًا. 

فهو فنان يمنح المهرجان من خبرته وحضوره وعلاقاته، ويحمل مسئولية حدث ينتظر منه الناس الكثير.

وللسلام الجمهوري في مناسبة دولية تحمل اسم القاهرة معنى كبير يذكّرنا بأن نجاحها يضيف إلى رصيد مصر الكثير.

هذا العام يبلغ المهرجان يوبيله الذهبي منذ انطلاقه عام ١٩٧٦، بينما تحمل دورته رقم ٤٧. 

وقد أوضح حسين فهمي أن بعض السنوات شهدت توقف إقامته لظروف استثنائية.

خمسون عامًا وراءها أجيال من الفنانين، وحكايات وذكريات تستحق أن نستعيدها.

ولهذا كنت أتمنى احتفالًا أكبر باليوبيل الذهبي، هذه مناسبة تستحق أن تتكاتف من أجلها جهات كثيرة، وأن نلمس خصوصيتها في كل تفاصيل الدورة.

كنت أتمنى أن نحكي هذا العام حكاية المهرجان منذ بدايته؛ كيف وُلدت فكرته، ومن تعبوا من أجله، وكيف استقبلت القاهرة نجوم العالم. 

وأن نشاهد شهادات هؤلاء الضيوف، وصورهم وذكرياتهم، ونستعيد الأفلام التي تركت أثرًا، والمواهب التي بدأت خطواتها من هنا. هذا التاريخ يخص أجيالًا جديدة من حقها أن تعرفه وتفخر به.

وكنت أتمنى حضورًا أوسع لكبار النجوم والمخرجين العالميين، خاصة من ارتبطوا بالمهرجان. 

يعودون إلى القاهرة، ويلتقون جمهورها وشبابها، ويفتح حضورهم فرصًا للتعاون وتصوير الأفلام في مصر.

جوائز الأوسكار بدأت عام ١٩٢٩، واقترب عمرها من مائة عام. واستمرار المؤسسات الفنية يحتاج إلى تخطيط وتمويل وتقاليد تتوارثها الأجيال. 

ومهرجان القاهرة يستحق دعمًا ثابتًا، وشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، تسمح بالتحضير المبكر واستضافة الأسماء الكبيرة.

وما زالت أمامنا فرصة ليمتد الاحتفال طوال العام؛ بفيلم وثائقي عن المهرجان، ومعرض لصوره، وعروض ولقاءات تصل إلى الجامعات والمحافظات. تتشارك فيها وزارة الثقافة والإعلام والرعاة وشركات السياحة والطيران.

خمسون عامًا رصيد لمصر كلها. ومن حق هذا التاريخ علينا أن نمنحه احتفالا يليق به، وأن نوفر للمهرجان ما يجعله أكثر حضورًا وتأثيرًا في السنوات المقبلة.

لدينا تاريخ يستحق الفخر، ولدينا مواهب تستحق الفرصة. ومسؤوليتنا أن نوفر لهذا المهرجان ما يساعده على النمو، حتى تحتفل به الأجيال القادمة وهو أكثر تأثيرًا وحضورًا، ويظل مهرجان  القاهرة موعدًا ينتظره العالم ومحبو السينما.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مهرجان القاهرة السينمائي حسين فهمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

الأب ونجليه

نصف عام تحت التراب .. جثامين محامٍ ونجليه تكشف جريمة "الثاليوم" بعد 16 شهرا

سعر الذهب

سعر أشهر عيار في الصاغة الآن.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

ما هي سورة الاستجابة

ما هي سورة الاستجابة؟.. تصعد بحاجتك إلى السماء بسرعة البرق

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

حسن شحاتة وميدو

أزمة ميدو تعود للواجهة.. حسن شحاتة يكشف ماذا حدث خلف الكواليس؟

ترشيحاتنا

الواقعة

إتمام الصلح بين الضحايا والمجنى عليهم في واقعة استعراض القوة بالمرج

المتهم

خلاف على الأجرة.. ضبط المتهم بالتعدي بالضرب على سائق توك توك بالمطرية

المتهم

حبس فرد شرطة تعدى على نجل شقيقه بقطعة حجرية بالبحيرة

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد