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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لعشاق السيارات الكلاسيكية.. ليجو تطرح جاكوار E-Type بسقف قابل للطي

ليجو جاجوار E-Type
ليجو جاجوار E-Type
عزة عاطف

كشفت شركة «ليجو» عن توسيع مجموعتها المخصصة لعشاق السيارات الكلاسيكية والحديثة عبر طرح ثلاث أيقونات بريطانية شهيرة في صورة مجسمات للعرض، تتصدرها السيارة الكلاسيكية «جاجوار E-Type» ضمن سلسلة «Lego Icons»، إلى جانب مجموعة مزدوجة من فئة «Speed Champions» تجمع بين طرازي «جاجوار Project 7» و«لاند روفر ديفندر».

وتمنح هذه الإصدارات الجديدة هواة التركيب وعشاق الصناعة البريطانية خيارات متنوعة تجمع بين الدقة التاريخية الفائقة للنماذج المخصصة للمقتنين، والأسعار الاقتصادية للمجموعات الأصغر حجمًا.

مجسم «جاجوار E-Type» وتفاصيل النسخة التاريخية لعام 1961

يأتي مجسم «Lego Icons Jaguar E-Type» الذي يحمل الرقم التعريفي (11381) مكونًا من 1,673 قطعة، مستوحيًا تصميمه من النسخة الخضراء الشهيرة التي تحمل لوحة التسجيل «77 RW»، والتي تعد أقدم نسخة باقية من هذا الطراز والسيارة التي قادها سائق الاختبارات نورمان ديويس إلى معرض جنيف للسيارات في عام 1961.

ويتميز المجسم البالغ طوله نحو 37 سم وعرضه 14 سم وارتفاعه 9 سم بسقف قماشي قابل للطي، مع إمكانية فتح الأبواب وغطاء المحرك والصندوق الخلفي الذي يضم حقيبة أدوات كلاسيكية، بالإضافة إلى نظام توجيه عملي ومحرك سداسي الأسطوانات مفصل بدقة، ويُطرح بسعر يبلغ 139.99 دولارًا أمريكيًا.

مجموعة «جاجوار Project 7» و«لاند روفر ديفندر» الاقتصادية

وللراغبين في خيار أصغر حجمًا وأقل تكلفة، توفر الشركة مجموعة «Speed Champions» برقم (77264) المكونة من 740 قطعة والمخصصة للأعمار من 10 سنوات فأكثر، بسعر يبلغ 59.99 دولارًا أمريكيًا.

وتضم هذه العلبة سيارتين مع مجسمين لسائقين؛ الأولى هي السيارة الرياضية «جاجوار Project 7» المستندة إلى طراز «F-Type» بخطوط السباق المميزة والجناح الخلفي، والثانية هي مركبة الطرق الوعرة «لاند روفر ديفندر» المزودة بإطارات كبيرة وحامل سقف وسلم وكشافات إضاءة ومقصورة داخلية مفصلة.

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