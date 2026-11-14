قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتفقد المنطقة الاستثمارية بميت غمر .. ويؤكد: الدولة مستمرة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار
الصحة: 75 مليون زيارة أولية ودورية ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة
رئيس الوزراء يبدأ زيارة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالدقهلية
خماسية وأرقام تاريخية.. ماذا قال الكاف عن تألق منتخب مصر أمام مالاوي؟
ناهد السباعي تعلن وفاة عمتها مديحة السباعي وتطلب الدعاء لها
مصر وبولندا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتسوية الأزمة الأوكرانية
الإفتاء تحذر من نشر الشائعات: ترويج الأخبار المضللة سبب للإثم والعذاب
لقاء مصري إماراتي أمريكي يبحث أمن القرن الأفريقي وأزمة السودان وملف مياه النيل
كرر عدم احترامه .. وزير خارجية أمريكا يهاجم القانون والمحكمة الجنائية الدوليين
نادي قضاة الإسكندرية يحتفي برواد العدالة ويستقبل معاوني النيابة الجدد
رؤساء الولايات المتحدة وروسيا والصين يخططون لعقد اجتماع مشترك غير مسبوق على هامش قمة أبيك
نجيب ساويرس يرد بسخرية على أحمد الفيشاوي بسبب محمد رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خماسية وأرقام تاريخية.. ماذا قال الكاف عن تألق منتخب مصر أمام مالاوي؟

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

أشاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بتألق منتخب مصر تحت قيادة علي ماهر المدير الفني الجديد  للمنتخب عقب خماسية الفراعنة أمام  مالاوي فى المباراة التى جمعتهما بالقاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وأشاد تقرير «كاف» بالانطلاقة المميزة للمنتخب المصري مع علي ماهر وتحقيق عدد من المكاسب الفنية والأرقام التاريخية.

واحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، عقب الفوز امام مالاوي بخماسية نظيفة امس الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وجاء ترتيب مجموعة مصر بعد مباراة مالاوي كالتالي:

المركز الأول منتخب مصر برصيد 7 نقاط.

المركز الثاني منتخب أنجولا برصيد 4 نقاط.

الركز الثالث منتخب مالاوي برصيد 3 نقاط.

وفي المركز الرابع يأتي منتخب جنوب السودان بدون نقاط.

وتعادل منتخب مصر أمام انجولا في المباراة الأولى بالجولة الأولى بنتيجة 0-0.

بينما فاز منتخب مصر على جنوب السودان بنتيجة 5-0 وامام مالاوي بخماسية ايضا

منتخب مصر مالاوي افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن وصلاح

خالد طلعت يكشف لماذا لا يزال حسام حسن الهداف التاريخي وليس محمد صلاح

أمطار غزيرة

أمطار غزيرة تستمر 4 أيام.. موعد أول نوة شتوية تضرب مصر

وزير النقل الأمريكي شون دافي

وزير النقل الأمريكي يكشف سبب وقف الإقلاع في جميع المطارات

قاعدة لاكنهيث الجوية

طائرات مسيرة فوق قاعدة لاكنهيث الجوية وصفارات الإنذار تدوي في بريطانيا

علي ماهر

علي ماهر يكشف سر هدف محمد هاني أمام مالاوي : تدربنا عليه بالفيديو

شريف منير

وسط أجواء عائلية.. شريف منير يحتفل بخطوبة ابنته فريدة بحضور نجوم الفن والإعلام

سعر الدولار

أكبر سعر دولار في البنوك المصرية الآن

الشيخ حمادة عبد الوهاب

توفى على المنبر أثناء خطبة الجمعة.. وزير الأوقاف ينعى إمام مسجد بالأقصر

ترشيحاتنا

درة

فستان غريب.. درة تثير الجدل بإطلالتها في مهرجان القاهرة السينمائي

بذور الشيا

بذور الشيا.. غذاء خارق أم مجرد ضجة إعلامية؟.. 4 فوائد تجعلها كنزا صحيا

التدخين

دراسة أسترالية: التدخين يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالخرف ومرض ألزهايمر

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟.. فوائد مذهلة تتجاوز تحسين الهضم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟

طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم

طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم
طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم
طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم

حيلة تنقذ حياتك.. إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة من غير ما تتعرض للخطر؟

إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة في الكويس من غير ما تعرض نفسك للخطر؟
إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة في الكويس من غير ما تعرض نفسك للخطر؟
إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة في الكويس من غير ما تعرض نفسك للخطر؟

طريقة عمل المشروم بالفلفل.. وصفة سهلة وسريعة لمحبي الأكلات الحارة

طريقة عمل المشروم بالفلفل الحار
طريقة عمل المشروم بالفلفل الحار
طريقة عمل المشروم بالفلفل الحار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد