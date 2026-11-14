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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأمور محسومة.. كريم رمزي يفجر مفاجأة بشأن حسام عبد المجيد والأهلي

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي كريم رمزي، آخر تطورات موقف حسام عبد المجيد، مدافع نادي الزمالك، من الانتقال إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل اهتمام القلعة الحمراء بالتعاقد معه لتدعيم الخط الخلفي.

وقال كريم رمزي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الأمور بين حسام عبد المجيد والأهلي محسومة إلى حد كبير، في ظل وجود رغبة مشتركة من اللاعب والنادي لإتمام الصفقة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الأهلي لم يدخل حتى الآن في مفاوضات رسمية مع نادي الزمالك بشأن ضم اللاعب، موضحًا أن حسام عبد المجيد يرغب في الانتقال إلى القلعة الحمراء، لكنه يفضل الانتظار حتى شهر يناير المقبل، على أمل وصول عرض احتراف أوروبي مناسب.

وأوضح رمزي أن اللاعب يترقب العروض الأوروبية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه في حال عدم وصول عرض أوروبي أفضل، فإن انتقاله إلى الأهلي سيكون مرجحًا بنسبة كبيرة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل حسام عبد المجيد لا يزال مرتبطًا بما ستسفر عنه الفترة المقبلة، سواء بالحصول على فرصة للاحتراف الأوروبي أو إتمام انتقاله إلى الأهلي.

الإعلامي كريم رمزي حسام عبد المجيد نادي الزمالك الأهلي

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