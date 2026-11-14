رغم الفوز الكبير.. الأخطاء الدفاعية أبرز سلبيات مباراة منتخب مصر أمام مالاوي

أكد الناقد الرياضي محمد عصام، أن فوز منتخب مصر على مالاوي جاء متوافقًا مع قيمة الكرة المصرية وإمكانات لاعبيها، رغم الفوارق الفنية بين المنتخبين، مشيرًا إلى أن الانتصار الكبير يمثل بداية مثالية للمدير الفني علي ماهر في مهمته الجديدة، خلفًا لحسام حسن.

قال عصام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين روان أبو العينين وحياة مقطوف في برنامج «صباح البلد» عبر قناة «صدى البلد»، إن نتيجة المباراة تعكس الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها لاعبو المنتخب الوطني، معتبرًا أن البداية جاءت بصورة رائعة تحت قيادة الجهاز الفني الجديد.

أضاف أن الفترة الماضية شهدت مطالبات بمنح الفرصة لمدرب وطني يمتلك الخبرة والقدرة على قيادة المنتخب، مشيرًا إلى أن الكرة المصرية لديها مجموعة مميزة من المدربين المحليين القادرين على تولي المسؤولية وتحقيق نتائج إيجابية.

ووصف الناقد الرياضي أداء منتخب مصر أمام مالاوي بأنه كان «فوق الممتاز»، موضحًا أن المباراة شهدت تألق العديد من الأسماء، وقدمت إجابات عن عدد من التساؤلات المتعلقة بشكل الفريق وإمكاناته الفنية.

في المقابل، شدد عصام على ضرورة اهتمام علي ماهر بتطوير المنظومة الدفاعية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن بعض الأخطاء التي ظهرت أمام مالاوي ربما لم تكن لتمر دون عقاب إذا كان المنافس يمتلك قدرات هجومية أكبر.

اختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب يحتاج إلى مواصلة التطور خلال المرحلة المقبلة، خاصة على المستوى الدفاعي، حتى يتمكن من مواجهة المنتخبات القوية وتحقيق النتائج التي تليق بمكانة الكرة المصرية.