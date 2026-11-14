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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إبطال عبوة ناسفة قرب مكان عشاء قادة العالم في دبلن

الجيش الإيرلندي يبطل عبوة ناسفة في دبلن
الجيش الإيرلندي يبطل عبوة ناسفة في دبلن
خاطر عبادة

عطّل خبراء المتفجرات في الجيش الإيرلندي عبوة ناسفة بدائية لكنها قابلة للعمل عثروا عليها في مبنى مكاتب وسط دبلن، قرب المكان الذي تناول فيه قادة العالم العشاء قبل يوم واحد.

الشرطة تتدخل بعد بلاغ عاجل

وقالت الشرطة الإيرلندية إنها استجابت لبلاغ عن جسم مشبوه بعد ظهر أمس الجمعة في المبنى الواقع في ساحة ميريون، وإن فريق التخلص من الذخائر المتفجرة التابع لقوات الدفاع حضر إلى الموقع بناء على التقييم الأولي وعطل العبوة.

وأضاف البيان أن تحقيقا يجري دون أن يذكر متى تعتقد الشرطة أن القنبلة زرعت أو يقدم تفاصيل أخرى عنها.

عشاء القادة قبل يوم واحد من الاكتشاف

وكان قادة المجتمع السياسي الأوروبي قد اجتمعوا لتناول العشاء يوم الخميس في مكان آخر في الساحة نفسها، وحضر العشاء في المتحف الوطني الإيرلندي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني الذي كان ضيفا على الحدث، فيما حضر فلاديمير زيلينسكي القمة لكنه لم يحضر العشاء لالتقائه المبعوثين الرئاسيين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف في ضواحي دبلن.

أكبر عملية أمنية في تاريخ الشرطة الإيرلندية

وفُرض طوق أمني حول مكان العشاء وأغلقت الطرق القريبة من ساحة ميريون، وقالت الشرطة إن التجمع الذي استمر يومين كان أكبر عملية أمنية نفذتها على الإطلاق.

وعقدت القمة التي تواصلت يوم الجمعة باجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في مكان منفصل يبعد 1.5 كيلومتر عن موقع اكتشاف العبوة.

دبلن إبطال عبوة ناسفة أيرلندا الجيش الأيرلندي حفل عشاء قادة العالم

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