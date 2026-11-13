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4000 جنيه زيادة لهؤلاء بقرار حكومي.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026
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4000 جنيه زيادة لهؤلاء بقرار حكومي.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026

مرتبات نوفمبر 2026
مرتبات نوفمبر 2026
عبد العزيز جمال

تتصدر مرتبات نوفمبر 2026 اهتمامات المعلمين والعاملين بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، مع بدء تطبيق قرار حافز الجدارات الجديد، الذي يستهدف مكافأة أصحاب الأداء المتميز والمساهمين في تطوير العملية التعليمية، وسط تساؤلات واسعة بشأن حقيقة حصول كل معلم على 4000 جنيه إضافية شهريًا.

وأثار قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 3486 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية يوم 5 نوفمبر الجاري، اهتمامًا كبيرًا بين العاملين بالقطاع التعليمي، خاصة بعدما حدد مبلغًا يصل إلى 4000 جنيه شهريًا تحت تصرف مدير المدرسة أو شيخ المعهد لصرف الحافز للمعلمين المستحقين.
 

مرتبات

لكن حقيقة زيادة 4000 جنيه لكل معلم تختلف عما قد يتبادر إلى الأذهان؛ فالمبلغ لا يمثل زيادة شهرية ثابتة تضاف إلى رواتب جميع المعلمين، وإنما هو الحد الأقصى للمخصص الشهري المتاح لصرف حافز الجدارات، وفق شروط ومعايير محددة، مع اشتراط ألا تقل قيمة الحافز الفردي للمعلم المستفيد عن 500 جنيه شهريًا.

ويبدأ تطبيق الحافز اعتبارًا من أول أكتوبر من كل عام دراسي، ويستمر لمدة تسعة أشهر، مع وضع حد أقصى للاستفادة منه يبلغ أربع مرات خلال العام الدراسي الواحد، ما يجعل الحصول عليه مرتبطًا بالتميز واستيفاء شروط الاستحقاق، وليس بمجرد العمل في وظيفة تعليمية.

حقيقة صرف 4000 جنيه لكل معلم في مرتبات نوفمبر 2026

حدد قرار رئيس مجلس الوزراء مبلغ 4000 جنيه باعتباره الحد الأقصى للمخصص الشهري الموضوع تحت تصرف مدير المدرسة أو شيخ المعهد، وليس مكافأة ثابتة يحصل عليها كل معلم دون استثناء.

ويُخصص المبلغ لصرف حافز الجدارات للمعلمين المتميزين الذين يستوفون شروط الاستحقاق، مع مراعاة عدد المعلمين العاملين داخل المدرسة أو المعهد، وعدد المرشحين للحصول على المكافأة، وقيمة الحوافز المقررة لكل مستفيد.

وفي المقابل، وضع القرار حدًا أدنى لقيمة الحافز الفردي، بحيث لا تقل المكافأة التي يحصل عليها المعلم المستفيد عن 500 جنيه شهريًا، وهو ما يعني اختلاف قيمة المبلغ الذي يحصل عليه كل معلم بحسب قواعد الاستحقاق وعدد المستفيدين.

وبالتالي، فإن الحديث عن صرف 4000 جنيه لكل معلم ضمن مرتبات نوفمبر 2026 لا يعكس حقيقة القرار، لأن هذا المبلغ يمثل سقف المخصص الشهري، وليس قيمة مضمونة لجميع العاملين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف.

كما أن شغل وظيفة تعليمية لا يمنح المعلم الحق التلقائي في الحصول على الحافز، إذ يتطلب الأمر توافر معايير التميز والمساهمة في تطوير الأداء، إلى جانب استكمال إجراءات الترشيح والاعتماد.

من الفئات المستحقة لحافز الجدارات الجديد؟

يشمل قرار حافز الجدارات المعلمين المخاطبين بأحكام الباب السابع من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، إلى جانب الفئات المخاطبة بأحكام الباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

ويشترط أن يكون المستفيد من شاغلي وظائف هيئة التعليم، وأن تُصرف مستحقاته المالية من الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين، بما يتفق مع الضوابط التي حددها القرار.

ولا يمتد الحافز بصورة عامة إلى جميع العاملين داخل المدارس والمعاهد الأزهرية، وإنما يستهدف الفئات التعليمية المتميزة التي ساهمت في تحسين الأداء وتطوير العمل داخل المؤسسات التعليمية.

وتخضع عملية تحديد المستفيدين لعدد من الاعتبارات، من بينها طبيعة الأداء والإنجازات التي حققها المعلم، ومدى استيفائه الشروط المطلوبة، فضلًا عن ضرورة تناسب عدد المستفيدين وقيمة المكافآت مع عدد المعلمين العاملين في كل مدرسة أو معهد.
 

مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر

8 شروط للحصول على حافز الجدارات للمعلمين

وضع القرار مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها للحصول على حافز الجدارات، إذ لا يكفي استيفاء شرط واحد دون بقية المتطلبات، كما يرتبط صرف المكافأة باستمرار توافر شروط الاستحقاق خلال الشهر المحدد للصرف.

وتتمثل أبرز شروط الحصول على الحافز في الآتي:

  • شغل وظيفة تعليمية مستحقة: أن يكون المعلم من شاغلي وظائف هيئة التعليم المدرجة ضمن الباب الأول للأجور وتعويضات العاملين.
  • التميز في الأداء: أن يكون المعلم متميزًا في عمله، وأن يكون قد ساهم بصورة واضحة في تطوير الأداء داخل المدرسة أو المعهد.
  • استيفاء النصاب الأسبوعي: الالتزام بالنصاب المقرر من الحصص طوال شهر صرف الحافز.
  • الحد الأدنى لأيام العمل: ألا تقل أيام العمل الفعلية عن 18 يومًا خلال الشهر الذي يتم فيه صرف المكافأة.
  • تقدير الكفاية: ألا يقل تقدير الكفاية خلال العام السابق عن مرتبة «كفء».
  • عدم توقيع جزاءات مؤثرة: ألا يكون قد وُقع على المعلم جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر صرف الحافز.
  • عدم الوقف عن العمل: يتوقف صرف الحافز للمعلم الموقوف عن العمل طوال مدة الوقف، مع صرف المبالغ التي أُوقف صرفها إذا ثبتت عدم مسؤوليته، وفق أحكام القرار.
  • الحد الأدنى لقيمة الحافز: ألا تقل قيمة الحافز الممنوح للمعلم المستفيد عن 500 جنيه شهريًا.

كم مرة يحصل المعلم على حافز الجدارات خلال العام الدراسي؟

رغم أن تطبيق حافز الجدارات يمتد لمدة تسعة أشهر تبدأ من أول أكتوبر من كل عام دراسي، فإن القرار لم يجعل المكافأة استحقاقًا شهريًا ثابتًا طوال هذه الفترة، بل وضع حدًا أقصى لعدد مرات استفادة المعلم الواحد.

ونص القرار على ألا يتجاوز عدد مرات حصول المعلم على الحافز أربع مرات خلال العام الدراسي الواحد، وهو ما يعني أن المعلم قد يستفيد من المكافأة في أشهر محددة دون أن يكون مستحقًا لها تلقائيًا خلال الأشهر التسعة كاملة.

وترتبط الاستفادة بمعايير التميز والضوابط المحددة، إلى جانب إجراءات الترشيح والاعتماد التي تسبق الصرف، بما يضمن توجيه المخصصات إلى المعلمين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

كما يتولى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، تنظيم حوكمة الاستحقاق من خلال وحدة القياس والجودة، بما يضمن تطبيق القواعد المنظمة للحافز وتحديد المستفيدين وفق معايير واضحة.

هل حافز الجدارات هو نفسه حافز التدريس بقيمة 2100 جنيه؟

يختلف حافز الجدارات الجديد عن حافز التدريس الذي أعلنت وزارة التربية والتعليم زيادته إلى 2100 جنيه اعتبارًا من أكتوبر 2026، إذ يخضع كل منهما لقواعد استحقاق مختلفة، ويستهدف فئات وفق طبيعة العمل والضوابط المنظمة للصرف.
 

زيادة المرتبات

فحافز التدريس يرتبط بفئات وشروط أداء التدريس الفعلي والإدارة المدرسية وفق القواعد المنظمة له، بينما يستهدف حافز الجدارات المعلمين المتميزين الذين يتم ترشيحهم بناءً على مساهمتهم في تطوير الأداء داخل المدرسة أو المعهد.

وبالتالي، لا يمكن اعتبار حافز الجدارات زيادة عامة تضاف بالتساوي إلى رواتب جميع المعلمين، كما لا يعني الإعلان عنه حصول كل العاملين بالمدارس والمعاهد على مبلغ إضافي ثابت.

ولا يتضمن قرار حافز الجدارات نصًا على إلغاء حافز التدريس، لكن تحديد الاستحقاقات الفعلية يخضع للقرارات المنظمة لكل حافز والضوابط المالية المعمول بها، وهو ما يستوجب التمييز بين المكافأتين عند حساب المستحقات الشهرية.

موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026 للعاملين بالدولة

حددت وزارة المالية يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 موعدًا لبدء صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر الجاري، وفق جدول مواعيد الصرف المعلن في 29 سبتمبر الماضي.

كما حددت الوزارة أيام 8 و9 و10 نوفمبر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، وهي مواعيد منفصلة عن موعد صرف المرتبات الأساسية، ولا تعني تقديم موعد صرف راتب نوفمبر.

وبذلك، يبدأ صرف مرتبات نوفمبر يوم 24 من الشهر، بينما تُصرف المتأخرات خلال الأيام الثلاثة المحددة في بداية الشهر، وفق الإجراءات المعمول بها لدى الجهات الحكومية والوحدات الحسابية المختصة.

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