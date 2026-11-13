شبيهة رنج روفر.. لينك آند كو تكشف عن 900L الرياضية الجديدة| صور

تعزز لينك آند كو Lynk & Co من تواجدها عالميًا، بعد الكشف عن سيارتها الجديدة 900L، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مع تصميم خارجي يتشابه إلى حد كبير مع ملامح سيارات رنج روفر الرياضية الفاخرة.

أداء ومحرك لينك آند كو 900L

تعتمد لينك آند كو 900L على نظام دفع هجين قابل للشحن الخارجي PHEV، يجمع بين محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين ومكونات كهربائية، مع استخدام بطاريات ليثيوم ثلاثية العناصر.

وتأتي خلايا البطارية من مشروع مشترك بين شركة CATL المتخصصة في تقنيات البطاريات ومجموعة جيلي، المالكة لعلامة لينك آند كو، بما يعكس اعتماد السيارة على تقنيات مرتبطة بتطوير أنظمة الدفع الكهربائية والهجينة.

ويعمل ضمن المنظومة محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، مزود بشاحن تيربو، وتبلغ قوته 215 حصانًا عند احتساب أداء المحرك بصورة مستقلة عن المكونات الكهربائية، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 225 كم في الساعة.

لينك آند كو 900L

أبعاد لينك آند كو 900 L

تظهر لينك آند كو 900 L بهيكل كبير يعزز انتماءها إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، إذ يبلغ طولها نحو 5.28 متر، بينما يصل عرضها إلى قرابة 2 متر، ويبلغ ارتفاعها 1.81 متر، مع الارتكاز على قاعدة عجلات تمتد إلى 3.17 متر.

وتعتمد السيارة لينك آند كو 900 L على عجلات رياضية يبلغ قياسها 21 بوصة، إلى جانب سقف زجاجي بانورامي، ويتراوح وزن السيارة بين 2,880 و3,045 كجم، مع مصابيح أمامية حادة المظهر تعمل بتقنية LED، وردار علوي.

لينك آند كو 900L

تقنيات لينك آند كو 900 L

تعتمد لينك آند كو 900 L على مجموعة من الشاشات التي توفر وظائف مختلفة للسائق والركاب، وتضم المقصورة شاشة أمامية كبيرة لنظام المعلومات والترفيه، تدعم مجموعة من التطبيقات الذكية ووسائل الاتصال بالهواتف المحمولة، بما في ذلك Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب أنظمة الملاحة.

لينك آند كو 900L

كما تتوفر شاشة مخصصة للركاب في المنطقة الخلفية، لتوفير خيارات إضافية للترفيه واستخدام المحتوى الرقمي أثناء الرحلات، وتتكامل هذه الشاشة مع لوحة العدادات الموجودة أمام السائق، والتي تعرض المعلومات المرتبطة بحالة السيارة والقيادة، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم في عدد من الأنظمة بسهولة، مع نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء متعدد المناطق.