قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيار 21 يتراجع 1750 جنيها من القمة.. انهيار غير مسبوق في أسعار الذهب
مرشح الرئاسة الفرنسية يتحدى إسرائيل: لم أطلب دخول أراضيكم.. وسندين الإبادة في غزة
رقم قياسي منذ عقود.. عجز الميزانية الأمريكية يقفز إلى 404 مليارات دولار في أكتوبر
ثقافة الفنانين لها دور مهم.. محمد العدل يسخر من رمضان والعوضي
عدد قياسي.. أمريكا ترحل 483 ألف شخص في عام واحد
مدير مدرسة يخطف الأنظار باحتفال بهلواني خلال مباراة كرة قدم مع طلابه في الشرقية
ترامب: الإخوان أخطر من الشيوعيين وتهديدهم يتجاوز الشرق الأوسط
سيد معوض: كريم حافظ الأقرب لقيادة لجبهة اليسرى أمام مالاوي.. وعلي ماهر الاختيار الأنسب
أقل سعر ذهب في الصاغة الآن
حاتم صابر: الاتفاقيات القضائية والتعاون الدولي مفتاح تسليم المطلوبين من عناصر الإخوان بالخارج
خاص | الأهلي يحسم مصير كريم فؤاد في ميركاتو يناير.. وعموتة يرفض رحيله رغم الإصابة
منتخب إيطاليا يسحق فرنسا بثلاثية في دوري الأمم الأوروبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

أخبار السيارات
أخبار السيارات
صبري طلبه

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من الإصدارات المتنوعة، سواء من ناحية الشكل الخارجي والتصميم، أو من ناحية التقنيات الفنية، إلى جانب تنوع الأسعار.

ويقدم موقع "صدى البلد" في اطار هذا الموضوع ارخص 5 سيارات في السوق المصري

سوزوكي اسبريسو

سوزوكي اسبريسو

تعتمد سوزوكي اسبريسو على محرك سعة 1000CC، يضخ قوة إجمالية قدرها 67 حصانا و90 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يبلغ 705,000 جنيه.

بروتون ساجا

بروتون ساجا

تعتمد بروتون ساجا على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك، وتقدم السيارة بسعر 685,000 جنيه.

سوزوكي التو

سوزوكي التو

تأتي السيارة سوزوكي ألتو بمحرك 1000 سي سي، قادر على إنتاج 66 حصانًا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 89 نيوتن متر، وناقل سرعات يدوي مانيوال، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة نحو 535 ألف جنيه.

بايك U5 PLUS

بايك U5 PLUS

زودت بايك U5 PLUS بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 725,000 و 995,000 جنيه.

شيري اريزو 5

شيري اريزو 5

دعمت السيارة شيري اريزو 5 بمحرك من 4 اسطوانات، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة 114 حصانعند 6150 لفة، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران عند 3800 لفة، حيث تعمل السيارة عبر ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، و الاخر أوتوماتيكي من 7 سرعات طرازCVT، وتقدم السيارة بسعر يبدأ من 705,000 جنيه وصولًا إلى 790,000 جنيه.

أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات 2027 أخبار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

بعد قرار الحكومة.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور الجديدة ورفع المرتبات مجددًا

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن طلاب 2 بكالوريا المتجاوزين نسب الغياب .. ماذا أعلنت التعليم؟

سعر الذهب

الذهب ينهار.. 215 جنيها تراجعا جديدا في الصاغة الآن

حالة الطقس

الجو هيقلب في ثواني.. لو خارج أو مسافر بكرة الجمعة خلي بالك من "5 ساعات" على الطرق

وزير التربية والتعليم

لطلاب 2 بكالوريا.. توضيح عاجل بشأن مادتي الثقافة المالية واللغة الأجنبية الثانية

ارتفاع سعر الدولار اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري في البنوك

الدولار يرتفع فجأة في البنوك .. وأعلى سعر للشراء في هذا البنك

محمد رمضان وأحمد العوضي

بلبل العرب.. تلاسن بين محمد رمضان وأحمد العوضي: أوزع لحمة أبرك من لبس البدلة

ترشيحاتنا

الحرس الثوري الإيراني

هجوم يستهدف نقطة تفتيش للحرس الثوري غربي إيران

مجلس الأمن الدولي

مجلس الأمن يمرر قراراً لتشديد مكافحة تهريب الأسلحة إلى الحوثيين براً وبحراً

جنسن هوانج

متعدد العلاقات.. الكشف عن علاقة جديدة لرئيس إنفيديا المستقيل في قضية تجسس

بالصور

فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق.. هل يعالج الحموضة ويساعد على التنحيف؟

فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق
فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق
فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق

ليس مجرد حب للنظافة والترتيب.. أعراض الوسواس القهري وأنواعه وأسبابه وطرق علاجه

الوسواس القهري
الوسواس القهري
الوسواس القهري

دراسة تحذر: جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة

جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة
جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة
جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة

العمل بدوام جزئي يقلل خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن بنسبة 38%.. دراسة تكشف السر

علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف
علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف
علاقة العمل بدوام جزئي بانخفاض خطر الخرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد