أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من الإصدارات المتنوعة، سواء من ناحية الشكل الخارجي والتصميم، أو من ناحية التقنيات الفنية، إلى جانب تنوع الأسعار.

ويقدم موقع "صدى البلد" في اطار هذا الموضوع ارخص 5 سيارات في السوق المصري

سوزوكي اسبريسو

سوزوكي اسبريسو

تعتمد سوزوكي اسبريسو على محرك سعة 1000CC، يضخ قوة إجمالية قدرها 67 حصانا و90 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يبلغ 705,000 جنيه.

بروتون ساجا

بروتون ساجا

تعتمد بروتون ساجا على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك، وتقدم السيارة بسعر 685,000 جنيه.

سوزوكي التو

سوزوكي التو

تأتي السيارة سوزوكي ألتو بمحرك 1000 سي سي، قادر على إنتاج 66 حصانًا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 89 نيوتن متر، وناقل سرعات يدوي مانيوال، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة نحو 535 ألف جنيه.

بايك U5 PLUS

بايك U5 PLUS

زودت بايك U5 PLUS بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 725,000 و 995,000 جنيه.

شيري اريزو 5

شيري اريزو 5

دعمت السيارة شيري اريزو 5 بمحرك من 4 اسطوانات، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة 114 حصانعند 6150 لفة، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران عند 3800 لفة، حيث تعمل السيارة عبر ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، و الاخر أوتوماتيكي من 7 سرعات طرازCVT، وتقدم السيارة بسعر يبدأ من 705,000 جنيه وصولًا إلى 790,000 جنيه.