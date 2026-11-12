جيب رانجلر سويتشباك تظهر لأول مرة

كشفت شركة جيب عن طلاء ثنائي اللون، وذلك لأول مرة في تاريخ أسطول سيارات رانجلر لتختتم به سلسلتها الخاصة، وأعلنت رسمياً عن طراز جيب رانجلر سويتشباك موديل 2027 لتكون الإصدار الثاني عشر والأخير ضمن احتفاليتها بسلسلة Twelve 4 Twelve، متبنية غطاء محرك وأبواب بألوان غير متطابقة عن عمد ومصنعة مباشرة من المصنع.

سيارة جيب رانجلر سويتشباك الجديدة

محرك جيب رانجلر سويتشباك

ستحصل سيارة جيب رانجلر سويتشباك علي قوتها من محرك 8 سلندر، وتصل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلاتل علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات جيب رانجلر سويتشباك

سيارة جيب رانجلر سويتشباك الجديدة

تستند سويتشباك على طراز روبيكون اكس (Rubicon X)، وتعتمد سويتشباك على فكرة تصميمية قائمة على تبديل ألوان أجزاء الهيكل بين الأسود اللامع (Gloss Black) والرمادي (Sting-Gray) لتبدو الأبواب وغطاء المحرك متباينة بشكل مباشر.

سيارة جيب رانجلر سويتشباك الجديدة

وتكتمل اللمسات الخارجية في سيارة جيب رانجلر سويتشباك بـ إطار إضاءة باللون الأخضر الفسفوري (Gecko) يحيط بالشبك الأمامي، وبها رسوم على غطاء المحرك، وإطارات للعجلات الداعمة للتماسك (Beadlock)، والملصق الخلفي على الباب الحامل للعجلة الاحتياطية.

سيارة جيب رانجلر سويتشباك الجديدة

ويوجد بـ سيارة جيب رانجلر سويتشباك، مقاعد بجلد نابا الأسود المحفور عليه شعار Switchback، مقترنة بألواح قيادة مطعمة بالجلد ولماعات تطريز باللون الأبيض اللؤلؤي والأخضر الفسفوري، بالإضافة إلى لوحات تذكارية خاصة تبين رقم التجميع على حوامل الأكواب والباب الخلفي.

سيارة جيب رانجلر سويتشباك الجديدة

ونظمت جيب خطوط تجميع جيب رانجلر سويتشباك بطريقة خاصة، وتخرج السيارات ذات اللون الأسود اللامع والرمادي بتتابع مدروس متزامن، وتبدأ عملية تبديل الأبواب أثناء خط الإنتاج القياسي، بينما يستبدل غطاء المحرك لاحقاً في مركز تعديل مخصص تابع للشركة، وهو ما يجعل جيب تتعامل مع سويتشباك كإصدار مصنعي رسمي بدلاً من حزمة تعديلات تركب لدى الوكلاء.