الخارجية الفلسطينية تدين استهداف مجمع ناصر الطبي وتطالب بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجـ زرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، باستهداف قسم الجراحة في مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونددت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باعتداءات الاحتلال المتواصلة على عدة مناطق في قطاع غزة، ومن بينها استهداف مجمع ناصر، الذي أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيًا، بينهم طبيب واحد على الأقل وطفل من ذوي الإعاقة، وإصابة أكثر من 25 آخرين من المرضى والطواقم الطبية والمرافقين، وفق الحصيلة الأولية، معتبرة أنها جريمة حرب تضاف إلى سجل الاحتلال المليء بالجرائم والانتهاكات الوحشية بحق المدنيين في القطاع.

وطالبت الوزارة الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمه في القطاع ومحاسبة جميع المتورطين بجرائم الحرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات وجميع الاحتياجات الإنسانية والإغاثية ومستلزمات الإيواء والشتاء، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وإنهاء الحصار والتجويع.