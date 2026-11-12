حسابات معقدة وإنذارات متبادلة.. لماذا يرفض الزمالك مطالب حسام عبد المجيد؟

تجددت أزمة المستحقات المالية بين حسام عبد المجيد مدافع الزمالك السابق والمحترف حاليا في صفوف لودوجوريتس البلغاري ومسؤولي القلعة البيضاء، بعدما تمسك اللاعب بالحصول على مستحقاته المتأخرة في الوقت الذي تؤكد فيه إدارة النادي عدم وجود أي مبالغ مالية مستحقة له بسبب الخصومات والغرامات التي تم توقيعها عليه خلال فترة وجوده بالفريق.

وتصاعدت الأزمة خلال الأيام الماضية بعدما لجأ اللاعب إلى إرسال إنذارات رسمية لإدارة الزمالك للمطالبة بمستحقاته التي تقدر بنحو 800 ألف جنيه وهو ما قوبل برد رسمي من النادي أكد خلاله أن الحسابات المالية للاعب تمت مراجعتها وفقا لبنود عقده واللائحة الداخلية.

إنذاران يشعلان أزمة حسام عبد المجيد مع الزمالك

بدأت الأزمة عندما طالب حسام عبد المجيد بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى الزمالك والتي يرى أنها تبلغ نحو 800 ألف جنيه وأرسل إنذارا رسميا إلى النادي للمطالبة بالحصول عليها.

ولم تتوقف الأزمة عند هذا الحد بعدما جدد اللاعب مطالبته المالية وأرسل إنذارا رسميا آخر مؤكدا تمسكه بالحصول على مستحقاته ومشيرا إلى إمكانية اتخاذ خطوات تصعيدية حال عدم تسوية الملف.

في المقابل تمسك مسؤولو الزمالك بموقفهم وأكدوا أن اللاعب لا يمتلك أي مستحقات مالية لدى النادي بعدما تم تطبيق الخصومات والغرامات المقررة وفقا لبنود التعاقد واللائحة الداخلية.

البطاقات الصفراء وغياب البطولات وراء خصومات الزمالك

واستند مسؤولو الزمالك في موقفهم إلى مجموعة من الخصومات التي تم توقيعها على حسام عبد المجيد خلال فترة وجوده مع الفريق حيث جرى خصم 90 ألف جنيه من مستحقاته بسبب البطاقات الصفراء التي حصل عليها خلال المباريات.

كما تضمنت الخصومات مبلغ 606 آلاف جنيه بما يعادل 10% من مستحقاته بسبب عدم تحقيق بطولتين في موسم واحد وفقا للبند الخاص بالمكافآت والحوافز في عقد اللاعب مع النادي.

ويرى مسؤولو الزمالك أن هذه الخصومات تمت وفقا للوائح والبنود التعاقدية وهو ما دفعهم إلى رفض المطالب المالية التي تقدم بها اللاعب والتأكيد على عدم وجود أي مستحقات متبقية له.

الزمالك يتمسك بموقفه رغم مكافأة الدوري وتحويل 1.5 مليون جنيه

ومن بين التفاصيل التي يستند إليها الزمالك في مراجعة الحسابات المالية للاعب حصول حسام عبد المجيد على مكافأة مالية قدرها 750 ألف جنيه، نظير التتويج ببطولة الدوري مع الفريق الأبيض.

كما قام النادي بتحويل مبلغ مليون و545 ألفا و710 جنيهات إلى الحساب البنكي للاعب يوم 23 سبتمبر الماضي رغم رحيله عن صفوف الفريق وانتقاله إلى لودوجوريتس البلغاري.

ويستند مسؤولو القلعة البيضاء إلى هذه التفاصيل إلى جانب الخصومات الموقعة في تأكيد موقفهم بشأن تسوية الحسابات المالية للاعب وعدم وجود مبالغ مستحقة له وفقا لمراجعتهم للعقد.

اتحاد الكرة يدخل على خط أزمة حسام عبد المجيد

وتتجه الأزمة إلى مرحلة جديدة بعدما ينتظر حسام عبد المجيد الرد النهائي من الزمالك من خلال اتحاد الكرة المصري في خطوة تستهدف حسم الخلاف بشأن المستحقات المالية والوقوف على مدى أحقية اللاعب في المبلغ الذي يطالب به.

وفي الوقت نفسه يواصل مسؤولو الزمالك مراجعة عقد اللاعب وكافة البنود المرتبطة بالمستحقات والخصومات لتقديم موقفهم بصورة واضحة، وتفنيد المطالب المالية التي تقدم بها مدافع الفريق السابق.

وبين تمسك حسام عبد المجيد بالحصول على نحو 800 ألف جنيه وإصرار الزمالك على أن الخصومات والغرامات أنهت جميع مستحقاته تظل الأزمة مفتوحة على احتمالات جديدة في انتظار تدخل اتحاد الكرة لحسم الخلاف وإنهاء أحد الملفات المالية العالقة بين النادي ولاعبه السابق.