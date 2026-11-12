ختام فعاليات التدريب البحري المصري التركي بحر الصداقة 2026..فيديو وصور

اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026، الذي استمر تنفيذه لعدة أيام بنطاق الأسطول الشمالي بجمهورية مصر العربية، بمشاركة عناصر من القوات البحرية المصرية والتركية، وذلك بحضور المرحلة الختامية للتدريب الفريق محمود عادل فوزي، قائد القوات البحرية المصرية، والفريق أول بحري أرجومنت تاتلي أوغلو، قائد القوات البحرية التركية، وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

تضمن التدريب عقد عدد من المحاضرات لتوحيد المفاهيم العملياتية للعناصر المشاركة، ونفذت القوات الخاصة البحرية لكلا البلدين عددا من الرمايات بمختلف الأسلحة، التي عكست المستوى الاحترافي والدقة في التعامل مع الأهداف، كما تم التدريب على تنفيذ أعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، والتدريب على مجابهة الطائرات الموجهة بدون طيار باستخدام أسلحة ووسائل الدفاع الجوي، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من تشكيلات الإبحار التي أظهرت مدى التجانس بين الوحدات المشاركة في التدريب.

وفي تقليد عسكري أصيل، نفذت الوحدات البحرية من الجانبين مرورا في تشكيل بحري متناغم، وأدت التحية العسكرية للقادة الحاضرين المرحلة الختامية للتدريب.

يأتي ذلك استمرارا لخطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع نظرائها من الدول الشقيقة والصديقة.