إطلاق نار في واشنطن.. 4 مصابين قرب البيت الأبيض

أصيب أربعة أشخاص بإطلاق نار في حي راقٍ بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على مسافة قريبة سيراً على الأقدام من البيت الأبيض، في وقت مبكر من صباح الخميس، وفق ما أعلنته الشرطة التي استجابت لبلاغات من مواقع متعددة.

موقع الحادث

ووقعت عمليات إطلاق النار في حي لوغان سيركل، على بعد نحو ميل واحد شمال البيت الأبيض. ولم تتوفر على الفور أي تفاصيل أخرى، بما في ذلك الموقع الدقيق لإطلاق النار، وفق ما قال ضابط الشرطة ناثان كلارك.

تطويق أمني واسع

وحثت الشرطة السكان على تجنب منطقة المبنى 1500 في شارع 15، والتي تضم مركز "فيدا" للياقة البدنية، وكنيسة القديس لوقا الأسقفية، ومساكن، وتقع على مقربة من متجر "هول فودز". وتم تطويق جزء كبير من الشارع.

كما أُغلقت الشوارع المحيطة بالمنطقة خلال استجابة أمنية واسعة لموقع الحادث. وقال مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات الفيدرالي إنه أرسل عملاء إلى الموقع للمساعدة.