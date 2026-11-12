نافي بيلاي لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية: نعم ارتكبتم إبادة جماعية بحق الشعب في غزة

أكدت القاضية الجنوب إفريقية نافي بيلاي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، في تصريحات أثارت اهتماما واسعا في ظل استمرار الجدل الدولي بشأن توصيف العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

وجاءت تصريحات بيلاي خلال مقابلة مع صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، ردا على تساؤلات بشأن مسؤولية إسرائيل عن الجرائم المرتكبة في غزة، حيث شددت على موقفها القائل بوقوع إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

القاضية الجنوب إفريقية نافي بيلاي الحائزة على جائزة نوبل للسلام

وتولت بيلاي رئاسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي خلص تقريرها الصادر في سبتمبر 2025 إلى أن إسرائيل ارتكبت أربعة أفعال تندرج ضمن جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مع توافر النية الخاصة لتدمير الفلسطينيين في القطاع كليا أو جزئيا.

وسبق أن أكدت بيلاي أن اللجنة استندت إلى أدلة ميدانية وتصريحات لمسؤولين إسرائيليين في التوصل إلى استنتاجاتها، مشيرة إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم أمام القضاء الدولي.