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بسبب ضحكات مرتفعة.. حارس قبر الجندي المجهول يوبخ وزير الحرب الأمريكي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بسبب ضحكات مرتفعة.. حارس قبر الجندي المجهول يوبخ وزير الحرب الأمريكي

وزير الحرب الأمريكي
وزير الحرب الأمريكي
القسم الخارجي

في مشهد أثار الانتباه خلال مراسم إحياء يوم المحاربين القدامى بالولايات المتحدة، تعرض وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث وعدد من كبار مساعديه لموقف محرج، بعدما اضطر أحد جنود الحراسة في مقبرة أرلينجتون الوطنية إلى تنبيههم بسبب ضحكاتهم بالقرب من قبر الجندي المجهول، مطالبًا إياهم بالالتزام بالصمت واحترام قدسية المكان.

وكان هيجسيث قد حضر مراسم إحياء المناسبة، الأربعاء، برفقة زوجته جينيفر هيجسيث، ورئيس مكتبه ريكي بوريا، وعدد من كبار مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون». وعقب انتهاء المراسم، تجمعت المجموعة أمام قبر الجندي المجهول لالتقاط صور تذكارية، قبل أن تتحول اللحظات التالية إلى موقف لافت.

فبينما كان الوزير ومرافقوه يستعدون لمغادرة النصب التذكاري، تعالت ضحكات أفراد المجموعة، وهو ما دفع أحد جنود الجيش الأمريكي المكلفين بحراسة القبر إلى التدخل وتوجيه تحذير مباشر لهم، شدد فيه على ضرورة التزام جميع الزوار بأجواء الصمت والاحترام في جميع الأوقات.

وكان الجندي يؤدي نوبة الحراسة مرتديًا الزي الاحتفالي التقليدي لوحدة «الحرس القديم»، ويحمل بندقية من طراز «M14»، ملتزمًا بالتقاليد العسكرية الصارمة التي تحكم مراسم حراسة القبر، والتي تتطلب الحفاظ على المهابة والانضباط في محيط النصب التذكاري.

ويحظى قبر الجندي المجهول بمكانة رمزية وتاريخية كبيرة في الوجدان الأمريكي، إذ يمثل تكريمًا للجنود الذين فقدوا حياتهم دفاعًا عن بلادهم، دون أن تُعرف هوياتهم، ولذلك تخضع المنطقة المحيطة به لقواعد صارمة تفرض الهدوء والاحترام على الزوار، سواء كانوا مواطنين عاديين أو مسؤولين رفيعي المستوى.

الولايات المتحدة وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث مقبرة أرلينجتون قبر الجندي المجهول

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