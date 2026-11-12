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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسين لبيب: موارد الزمالك غير كافية للوفاء بأوجه الصرف المطلوبة

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

كشف الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن سبب التوجه لفكرة شركة الكرة بنادي الزمالك، مؤكدًا أنه لديه نظام في الإدارة من أجل تحقيق كافة مطالب النادي وهو ما تحقق بالفعل في مناسبات عدة.

وقال لبيب في تصريحات لبرنامج ملعب أون تقديم الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على قناة أون سبورت:" موارد نادي الزمالك غير كافية للوفاء بأوجه الصرف المطلوبة، لدينا عجز مالي يزيد قليلًا أحيانًا عن مبلغ 400 أو 500 مليون جنيه في بعض الفترات".

وأردف:" لدينا نظام في الإدارة، أن نتفادى الدخول في مهاترات، التزمنا بالصمت لكننا كنا نعمل على تحقيق كافة مطالب الزمالك، وطلبنا 4 طلبات من اتحاد الكرة بما في ذلك انتظام بطولة الدوري وأن تكون كل الأندية متساوية، وبالفعل تحققت كافة الطلبات".

واستطرد بقوله:"شعرنا ببعض الظلم التحكيمي في مباريات معينة، في بعض المباريات حدثت بعض الأخطاء ضد نادي الزمالك، ووجدنا أن تلك الأخطاء تم تقديرها تحكيميًا بشكل مخالف لما واجهناه، وبالتالي طالبنا بتطبيق وتوحيد المعايير التحكيمية".

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة حسين لبيب

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