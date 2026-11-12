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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عادل المأمور: الزمالك يمتلك حراس مرمى مميزين يكفونه لـ20 عامًا مقبلة

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

تحدث عادل المأمور، حارس مرمى الزمالك السابق، عن أمنياته في يوم ميلاده، معربًا عن تقديره لجماهير القلعة البيضاء، ومتمنيًا أن يظل دائمًا ذكرى طيبة في قلوبهم، وأن تستمر العلاقة التي تجمعه بهم على أساس من المحبة والوفاء.

الزمالك

وتطرق المأمور للحديث عن حراس مرمى الفريق الأول، مؤكدًا أنهم الأفضل في الدوري، وأن المنافسة القوية بينهم تصب في مصلحة نادي الزمالك، وتمنح الجهاز الفني العديد من الخيارات المميزة في هذا المركز.

وأكد حارس الزمالك السابق، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد أبو العلا،  أن النادي يمتلك ذخيرة مميزة من حراس المرمى لمدة 20 عامًا مقبلة، في ظل المواهب الواعدة التي يمتلكها قطاع الناشئين، إلى جانب العناصر الموجودة بالفريق الأول.

وأشاد المأمور بالإمكانيات الفنية التي يمتلكها عمر عبد العزيز، حارس مرمى فريق الشباب، مؤكدًا أنه حارس واعد ينتظره مستقبل مميز، كما أثنى على مالك عمرو بعد تألقه مع منتخب مصر للناشئين في بطولة كأس الخليج للناشئين.

واختتم المأمور حديثه بالتأكيد على ثقته في المواهب التي يمتلكها الزمالك بمركز حراسة المرمى، وقدرتها على تقديم مستويات مميزة وتمثيل النادي بصورة مشرفة خلال السنوات المقبلة.

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