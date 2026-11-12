إذاعة الجيش الإسرائيلي تعلن تنفيذ عملية اغتيال داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية اغتيال داخل مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، في تطور يأتي عقب تقارير فلسطينية عن استهداف إسرائيلي للمجمع الطبي وسقوط قتلى ومصابين.

وجاء الإعلان الإسرائيلي بالتزامن مع أنباء عن قصف مبنى داخل مجمع ناصر الطبي، حيث أفادت مصادر طبية بسقوط قتيلين وإصابة عدد من الأشخاص جراء الهجوم، وفق ما نقلته شبكة الغد الإعلامية في الساعات الأولى من الخميس 12 نوفمبر 2026.

وكانت تقارير فلسطينية قد أشارت إلى استهداف الطابق الثاني من أحد مباني المجمع، ما أدى إلى وقوع إصابات، فيما نقلت وسائل إعلام محلية أن القصف طال مبنى داخل المنشأة الطبية.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان الدفاع المدني في قطاع غزة ارتفاع عدد قتلى غارة إسرائيلية سابقة على مجمع ناصر إلى 6 أشخاص، بحسب ما أوردته المعلومات الفلسطينية، وسط استمرار المخاوف من تداعيات استهداف المنشآت الطبية على المرضى والجرحى والطواقم العاملة داخلها.

ولم تتضح بعد هوية الشخص المستهدف في العملية التي أعلنت عنها إذاعة الجيش الإسرائيلي، كما لم يصدر في المعلومات المتاحة تأكيد مستقل بشأن تفاصيل العملية أو ما إذا كانت مرتبطة مباشرة بالضحايا الذين سقطوا في القصف الأخير.