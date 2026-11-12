أحد حراسه أبعدني عنه.. قيادي شعبي بقنا يكشف تفاصيل لقائه بوزير الشباب والرياضة

أكد الحاج حمام علي، أحد القيادات الشعبية بمحافظة قنا، أن جميع الوزراء ينبغي أن يقتدوا بالرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، مشيرًا إلى أن الرئيس يشجع دائمًا على الحديث والتعبير عن المشكلات والعمل على حلها.

وقال حمام علي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة مودرن MTI، إن ما حدث خلال زيارة وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل إلى محافظة قنا جاء على عكس النهج الذي يدعو إليه الرئيس السيسي بشأن التواصل المباشر مع المواطنين.

وأضاف أنه كان يرغب فقط في الترحيب بوزير الشباب والرياضة والتعبير عن تقديره لزيارته، إلا أن أحد أفراد الحراسة الخاصة بالوزير أبعده عنه، وهو ما حال دون إتمام الترحيب به بشكل مباشر.

وشدد القيادي الشعبي على أنه لم يكن يريد من الوزير أي شيء، وإنما كان هدفه الترحيب به، مؤكدًا أن التواصل مع المواطنين والاستماع إليهم يمثلان جانبًا مهمًا من مسؤولية المسؤولين خلال زياراتهم الميدانية.