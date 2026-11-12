يسرا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك

خطفت النجمة يسرا الأنظار بإطلالتها خلال حضورها حفل افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي انطلقت فعالياته مساء اليوم الأربعاء بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور كبير من نجوم الفن وصناع السينما.

إطلالة يسرا..

واختارت يسرا فستانا طويلا باللون الأخضر الزيتي، تميز بتصميم مكشوف الأكتاف، مع تطريزات لامعة في الجزء العلوي، أضفت على إطلالتها لمسة من الفخامة والأناقة.

وجاء الجزء السفلي من الفستان بخامة الساتان اللامعة، مع تصميم يبرز القوام وكسرات أنيقة عند منطقة الخصر، فيما أكملت إطلالتها بشال شفاف من التول باللون نفسه، ليمنح اللوك مزيدا من الانسيابية والرقي.

أما من الناحية الجمالية، فاختارت يسرا تسريحة شعر منسدلة، مع مكياج بألوان دافئة أبرز ملامحها، ونسقت إطلالتها بمجوهرات لامعة تضمنت أقراطا متدلية وخواتم، لتظهر بإطلالة جمعت بين الفخامة والأنوثة.

و انطلقت منذ قليل، فعاليات السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقام بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الفنان حسين فهمي، وسط توافد عدد من نجوم الفن وصناع السينما.

وشهدت السجادة الحمراء حضور الفنانين عبير صبري وإياد نصار وهبة مجدي وهاجر الشرنوبي، إلى جانب المخرج خالد يوسف والفنانة بسمة وداليا البحيري، حسين فهمي وعايدة رياض وأروى جودة وبوسي شلبي وبسام رجب وعمر عابد ومحمود قابيل.