هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها

شاركت الفنانة هنادي مهنا جمهورها مجموعة من الصور الجديدة التي لفتت الأنظار عبر حسابها على إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة، خطفت بها اهتمام متابعيها.

تفاصيل إطلالة هنادى مهنا..

واعتمدت هنادي مهنا على إطلالة تجمع بين البساطة والأناقة، حيث ارتدت فستانا باللون الأزرق الداكن، تميز بتصميم أنيق كشف عن جمال إطلالتها، وأضفى عليها لمسة من الرقي والأنوثة.

ومن الناحية الجمالية، اختارت هنادي مهنا تسريحة شعر مرفوعة إلى الخلف، أبرزت ملامح وجهها، مع مكياج جذاب ارتكز على الألوان الترابية وأحمر شفاه بدرجة النيود، إلى جانب تحديد العينين والرموش الكثيفة.

كما أكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات اللامعة، تضمنت عقدا أنيقا وأقراطا متناسقة، لتظهر بإطلالة متكاملة تجمع بين الرقي والجاذبية.

وتفاعل متابعو هنادي مهنا مع الصور، مشيدين بجمال إطلالتها واختياراتها الأنيقة في عالم الموضة والجمال.