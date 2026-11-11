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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد الواحد السيد يكشف السبب الحقيقي وراء رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

عبد الواحد السيد
عبد الواحد السيد
منار نور

كشف عبد الواحد السيد، نجم الزمالك السابق، وجهة نظره بشأن رحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر، مؤكدًا أنه كان يتمنى استمراره في منصبه، لكنه يرى أن تصريحاته كانت السبب الرئيسي وراء رحيله.

وقال عبد الواحد السيد، خلال تصريحاته ببرنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، إنه كان يتمنى استمرار حسام حسن مع المنتخب، مشيرًا إلى أنه أعاد الهيبة للكرة المصرية، وساهم في عودة الجماهير لمتابعة مباريات المنتخب، مؤكدًا أن الجميع كان سعيدًا بالأجواء التي صاحبت التأهل إلى كأس العالم.

وأضاف: «اللي مشّي كابتن حسام هو كابتن حسام نفسه، بسبب تصريحاته، بداية من مصطفى محمد، وبعده الشناوي ومحمد صلاح».

وعلق عبد الواحد السيد على تصريحات حسام حسن بشأن مصطفى محمد، موضحًا أنه لا يتحدث عن المستوى الفني للاعب أو أحقيته في الانضمام للمنتخب، وإنما عن طريقة التعامل والتصريحات التي صدرت بحقه.

وأشار إلى أن وصف مصطفى محمد بأنه «ربع محترف» كان إهانة للاعب، كما أن تصريحات حسام حسن تسببت في خسارة دعم جماهير الزمالك، بينما أثرت تصريحاته بشأن محمد الشناوي على علاقته بجماهير الأهلي، وكذلك محمد صلاح الذي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة.

وأكد عبد الواحد السيد أن التصريحات التي أعقبت إحدى المباريات كان من الممكن التعبير عنها بطريقة أفضل وأكثر لباقة، وهو ما كان سيجعل الموقف مختلفًا تمامًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن عددًا كبيرًا من لاعبي المنتخب تضايقوا من طريقة تعامل حسام حسن وتصريحاته، معتبرًا أن ذلك كان أحد الأسباب الرئيسية وراء رحيله عن تدريب المنتخب الوطني.

عبد الواحد السيد منتخب مصر حسام حسن

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