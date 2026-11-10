قرار رسمي من المالية.. موعد مرتبات نوفمبر للموظفين

يترقب الموظفون والعاملون بالقطاع الإداري بالدولة، موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أعلنت وزارة المالية رسمياً جدول صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر2026 .

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026

وفقًا لبيان وزارة المالية، يبدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026 اعتبارًا من يوم الثلاثاء 24 نوفمبر، للعاملين بجميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية.

كما تقرر صرف المتأخرات والمستحقات المالية الأخرى عن شهر نوفمبر خلال أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه، بما يتيح للعاملين الحصول على مستحقاتهم وفق الجدول المعلن.



موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2026

وبالنسبة لمرتبات شهر ديسمبر 2026، قررت وزارة المالية بدء صرف الرواتب اعتبارًا من يوم الخميس 24 ديسمبر 2026.

كما تقرر صرف المتأخرات والمستحقات المالية أيام 8 و9 و10 ديسمبر 2026.

جدول مواعيد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2026

مرتبات نوفمبر: تبدأ الثلاثاء 24 نوفمبر 2026.

متأخرات نوفمبر: أيام 8 و9 و10 نوفمبر.

مرتبات ديسمبر: تبدأ الخميس 24 ديسمبر 2026.

متأخرات ديسمبر: أيام 8 و9 و10 ديسمبر.

بيان وزارة المالية بشأن صرف المرتبات

وحددت الوزارة 5 أيام لصرف رواتب العاملين عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026، بالإضافة إلى 3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

وأكد البيان أن مستحقات العاملين ستكون متاحة من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

كما ناشدت وزارة المالية العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مشيرة إلى أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية.

رفع الحد الأدنى للأجور من 8 إلى 15 ألف

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه حاليا إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، وذلك خلال كلمته في الحفل الختامي لمنتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد رئيس الوزراء أن توجهات الحكومة خلال الأعوام المالية الثلاثة المقبلة تركز على تحقيق التنمية الشاملة للاقتصاد الوطني وتعزيز تمكين المواطنين، بما يشمل مواصلة تطوير السياسات المالية والاجتماعية.