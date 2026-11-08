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مواعيد مرتبات نوفمبر وديسمبر 2026.. الجدول الرسمي لصرف رواتب الموظفين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مواعيد مرتبات نوفمبر وديسمبر 2026.. الجدول الرسمي لصرف رواتب الموظفين

مرتبات نوفمبر وديسمبر 2026
مرتبات نوفمبر وديسمبر 2026
خالد يوسف

يبحث الملايين من العاملين والموظفين في الجهاز الإداري للدولة، عن التواريخ الدقيقة المعتمدة لصرف مستحقاتهم المالية لنهاية العام، لتكشف وزارة المالية عن الأجندة الزمنية لصرف أجور شهري نوفمبر وديسمبر 2026، متضمنةً ترتيبات دقيقة لفصل المتأخرات عن الرواتب الأساسية، تهدف هذه الخطة التنظيمية إلى منع الازدحام أمام ماكينات الصراف الآلي ومنافذ الصرف، مما يتيح للموظفين إدارة التزاماتهم واحتياجاتهم الأسرية بيسر وسلاسة دون أي عوائق مالية.

حقيقة الصرف المبكر للمرتبات

لا يوجد قرار حكومي أو إعلان رسمي من وزارة المالية بتقديم مواعيد صرف المرتبات قبل المواعيد المجدولة والمعلنة في الكتاب الدوري للوزارة، حيث أكد مسئولي المالية أن كل ما يتم تداوله أحياناً عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن "صرف مرتبات نوفمبر أو ديسمبر قبل موعدها بأسبوع أو أكثر" أو وجود "مبكّر استثنائي" هو شائعات غير صحيحة.

حقيقة الصرف المبكر للمرتبات

ونصحت المالية، بالالتزام دائماً بالتواريخ الرسمية المحددة شهرياً (والتي تبدأ عادةً في الأيام الأخيرة من كل شهر للمرتبات، مع تخصيص أيام محددة للمتأخرات).

موعد وأماكن صرف مرتبات نوفمبر 2026

يبدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026 اعتبارًا من يوم 24 نوفمبر، وفق الجدول الزمني المحدد للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

مرتبات نوفمبر 2026

تتوفر عدة وسائل لصرف مرتبات العاملين بالدولة، بما يتيح للموظفين اختيار الوسيلة المناسبة للحصول على مستحقاتهم، وتشمل:

-ماكينات الصراف الآلي ATM.

-مكاتب البريد المصري.

-وسائل الصرف المعتمدة لدى جهة العمل.

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2026

وبالنسبة إلى مرتبات شهر ديسمبر 2026، فمن المقرر أن يبدأ صرفها اعتبارا من يوم 24 ديسمبر، بالتزامن مع اقتراب نهاية العام.

صرف مرتبات ديسمبر 2026

وحددت الوزارة أيام 8 و9 و10 ديسمبر لصرف المتأخرات المالية المستحقة للعاملين، مع إتاحة السحب من ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة ضمن منظومة الصرف الإلكتروني.

جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

- موظفو الدرجة الممتازة يحصلون على 14 ألف و900 جنيه.

- موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها يحصلون على 12 ألف و900 جنيه.

- موظفو درجة مدير عام أو ما يُعادلها يحصلون على 11 ألف و400 جنيه.

- موظفو الدرجة الأولى أو ما يُعادلها يحصلون على 10 آلاف و800 جنيه.

 الحد الأدنى للأجور 

- موظفو الدرجة الثانية أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و500 جنيه.

- موظفو الدرجة الثالثة أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و100 جنيه.

- موظفو الدرجة الرابعة أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و300 جنيه.

- موظفو الدرجة الخامسة أو ما يُعادلها يحصلون على 9 آلاف و100 جنيه.

- موظفو الدرجة السادسة أو ما يُعادلها يحصلون على 8 آلاف و100 جنيه.

مرتبات نوفمبر وديسمبر 2026 صرف رواتب الموظفين الصرف المبكر للمرتبات وزارة المالية مرتبات شهر نوفمبر مرتبات ديسمبر 2026

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