رئيس أركان الدفاع البريطاني: لدينا أدلة على تورط روسيا بهجمات إلكترونية وتخريب واغتيال بأوروبا

أكد رئيس أركان الدفاع البريطاني، المارشال الجوي السير ريتشارد نايتون، أن بلاده تمتلك أدلة على تورط جهات مرتبطة بالدولة الروسية في تنفيذ عمليات اغتيال وتخريب وهجمات إلكترونية في أنحاء أوروبا، محذراً من تصاعد التهديدات الروسية للأمن الأوروبي.

وقال نايتون، في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، إن روسيا كثفت أنشطتها العدائية، وأصبحت أكثر استعداداً للمخاطرة، مشيراً إلى ضرورة أن تلحق بريطانيا بحلفائها الأوروبيين في إدراك حجم التهديد الروسي والتصدي له.

وأضاف أن المرحلة الحالية تمثل أخطر فترة شهدها خلال حياته المهنية، مؤكداً أهمية تعزيز القدرات الدفاعية البريطانية وتوسيع التعاون العسكري مع الحلفاء الأوروبيين لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.

وأشار إلى أهمية التعاون مع دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق وهولندا لحماية منطقة شمال الأطلسي والقطب الشمالي وبحر البلطيق، لا سيما البنية التحتية الحيوية وكابلات الاتصالات البحرية.