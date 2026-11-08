مصطفى أبو زهرة يكشف رد فعل حسام حسن بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر

كشف مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، كواليس قرار توجيه الشكر إلى حسام حسن، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وتعيين علي ماهر بدلًا منه، كما تحدّث عن رد فعل العميد عقب إبلاغه بالقرار، وحقيقة تدخل محمد صلاح في هذا الملف.

وقال مصطفى أبو زهرة إن المدير الإداري لمنتخب مصر تولى إبلاغ حسام حسن وأعضاء الجهاز الفني بقرار مجلس إدارة اتحاد الكرة، بعد الاستقرار على إجراء تغيير في القيادة الفنية للفراعنة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، خلال تصريحاته التلفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر، أنه يوجه الشكر والتقدير إلى حسام حسن وجهازه المعاون، على ما قدموه خلال فترة توليهم المسئولية، مشيرًا إلى أن المنتخب عاش العديد من اللحظات السعيدة تحت قيادته، إلى جانب الإنجاز الذي تحقق في بطولة كأس العالم.

وأضاف أن اتحاد الكرة ليس بعيدًا عن آراء الجماهير والرأي العام، مؤكدًا أن مجلس الإدارة وضع في اعتباره الظروف المحيطة بالمنتخب والأجواء التي عاشها حسام حسن خلال الأيام الماضية، ومدى تأثيرها على حالة الفريق واستقراره.

وأشار إلى أن هذه الاعتبارات كانت من بين الأسباب التي دفعت المجلس لاتخاذ قرار توجيه الشكر للجهاز الفني السابق، والاستعانة بعلي ماهر لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر.

رد فعل حسام حسن بعد إبلاغه بالإقالة

وكشف أبو زهرة تفاصيل إبلاغ حسام حسن بالقرار، موضحًا أن مصطفى عزام، الأمين العام لاتحاد الكرة، تواصل مع المدير الإداري للمنتخب وأبلغه بقرار مجلس الإدارة، قبل أن ينقل الأخير القرار إلى المدير الفني وأعضاء جهازه المعاون.

وأكد أن رد فعل حسام حسن جاء هادئًا، حيث قال: «قدّر الله وما شاء فعل»، متمنيًا التوفيق لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، دون الدخول في أي خلافات عقب إبلاغه بالقرار.

موقف الشرط الجزائي وتكريم حسام حسن

وفيما يتعلق بالمستحقات المالية والتعاقدية للمدير الفني السابق، شدّد “أبوزهرة” على أن عقد حسام حسن يتضمن بنودًا واضحة، وأن اتحاد الكرة سيلتزم بتنفيذها، مع إجراء التسوية المالية اللازمة، خاصة أن العقد يتضمن شرطًا جزائيًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على وجود اجتماع لمجلس إدارة اتحاد الكرة خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة الطريقة المناسبة لتكريم حسام حسن، تقديرًا لما قدمه للمنتخب الوطني طوال فترة توليه المسئولية.