زلزال في قائمة الزمالك.. 9 لاعبين على أعتاب الرحيل وثورة تصحيح قبل الموسم الجديد

يتجه نادي الزمالك نحو إجراء تغييرات واسعة على قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنهاية الموسم الجاري في إطار خطة إعادة بناء الفريق وتجديد دمائه بعد تقييم مستويات اللاعبين وتحديد العناصر التي لم تقدم الإضافة المنتظرة خلال الفترة الماضية بما يتناسب مع طموحات النادي وجماهيره في المنافسة على البطولات.

وتستهدف الإدارة إعادة ترتيب الأوراق داخل الفريق سواء برحيل بعض اللاعبين الذين خرجوا من الحسابات الفنية أو عدم تجديد عقود عدد من العناصر إلى جانب تسويق أسماء أخرى وفتح الباب أمام إعارتها لتوفير أماكن في القائمة أمام الصفقات الجديدة المنتظر التعاقد معها.

9 لاعبين على قائمة الراحلين عن الزمالك

وتضم قائمة المرشحين لمغادرة الزمالك 9 لاعبين تختلف مواقفهم التعاقدية والفنية حيث يدرس النادي إنهاء ارتباطه ببعضهم بالتراضي أو إعارتهم بينما تتجه النية لعدم تجديد عقود آخرين.

ويأتي محمود جهاد في مقدمة الأسماء المرشحة للرحيل إذ يدرس مسؤولو الزمالك إمكانية فسخ التعاقد معه بالتراضي أو إعارته خلال فترة الانتقالات المقبلة في ظل عدم وضوح موقفه من الاستمرار ضمن صفوف الفريق.

كما يدخل أحمد الجفالي وعمرو ناصر ضمن حسابات الرحيل مع طرح خيار إنهاء التعاقد بالتراضي أو الإعارة وفقا لما ستسفر عنه المناقشات بين الإدارة والجهاز الفني بشأن احتياجات الفريق للموسم الجديد.

وتضم القائمة أيضا سيف فاروق جعفر ومصطفى الزناري ويوسف وائل الفرنسي في ظل الاتجاه لعدم تجديد عقودهم ضمن خطة تقليص عدد اللاعبين الذين لن يكون لهم دور مؤثر في حسابات الفريق خلال المرحلة المقبلة.

عبد الله السعيد يحدد موعد الاعتزال.. وناصر منسي خارج الحسابات

وفي سياق متصل، استقر عبد الله السعيد على اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري بالتزامن مع انتهاء عقده مع الزمالك، ليكون الموسم الحالي الأخير في مسيرته بالملاعب بعد مشوار طويل مع عدد من الأندية المصرية.

كما يأتي ناصر منسي ضمن الأسماء المرشحة لمغادرة الفريق في ظل عدم وجود نية لدى مسؤولي النادي لتجديد عقده، بينما يتجه الزمالك لتسويق محمد عواد خلال الفترة المقبلة، في إطار إعادة ترتيب مركز حراسة المرمى وتحديد العناصر التي سيعتمد عليها الفريق مستقبلًا.

الزمالك يستعد لإعادة بناء الفريق بصفقات جديدة

وتعكس قائمة الراحلين المرتقبة رغبة مسؤولي الزمالك في إحداث تغيير ملموس داخل الفريق وعدم الاكتفاء برحيل أسماء محدودة خاصة مع الحاجة إلى تدعيم عدد من المراكز بعناصر قادرة على تقديم الإضافة الفنية والمنافسة بقوة على البطولات.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تحركات مكثفة لحسم ملفات اللاعبين سواء بالرحيل النهائي أو الإعارة أو عدم التجديد بالتوازي مع دراسة احتياجات الفريق من الصفقات الجديدة في محاولة لتكوين قائمة أكثر توازنا وقادرة على تلبية طموحات جماهير القلعة البيضاء.