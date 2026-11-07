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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

3 قتلى و10 مصابين في إطلاق نار بمدينة كراكوف البولندية.. والشرطة تبدأ التحقيق

الشرطة البولندية
الشرطة البولندية
القسم الخارجي

شهدت مدينة كراكوف جنوبي بولندا حادث إطلاق نار أسفر عن سقوط قتيلين وإصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص، في واقعة استنفرت الأجهزة الأمنية ودفعت السلطات إلى فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسئولين عنه.

وذكرت وكالة «رويترز»، نقلًا عن تقارير إعلامية بولندية، أن إطلاق النار وقع بالقرب من ساحة السوق الرئيسية في مدينة كراكوف، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية بشأن أعداد الضحايا استندت إلى بيانات فرق الإطفاء.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن الشرطة تتولى التحقيق في الواقعة، مؤكدًا أنه يتلقى تحديثات مستمرة بشأن تطورات الحادث من وزارة الداخلية.

وتواصل السلطات البولندية متابعة تفاصيل الواقعة، وسط اهتمام بالكشف عن الدوافع وراء إطلاق النار، وتحديد هوية المتورطين، وما إذا كان الحادث ناتجًا عن عمل إجرامي فردي أو يرتبط بظروف أخرى.

وتُعد كراكوف واحدة من أبرز المدن البولندية، وتتمتع بأهمية سياحية وثقافية كبيرة، إذ تستقطب أعدادًا واسعة من الزوار على مدار العام، ما يضفي أهمية إضافية على التحقيقات المتعلقة بالحادث وتداعياته الأمنية.

ولم تتضح حتى الآن، وفق المعلومات المنشورة، هوية الضحايا أو دوافع إطلاق النار، كما لم تعلن السلطات تفاصيل نهائية بشأن المشتبه بهم أو ظروف وقوع الحادث.

وتترقب الأوساط البولندية صدور بيانات رسمية إضافية تكشف ملابسات الواقعة، وتوضح الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لضمان سلامة المواطنين والموجودين في محيط موقع الحادث.

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