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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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1500 جنيه.. خسائر قوية تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر تراجعًا جديدًا خلال منتصف تعاملات السبت 7 نوفمبر 2026، بعدما انخفض سعر البيع بنحو 10 جنيهات مقارنة ببداية التعاملات، بينما استقر سعر الشراء داخل محال الصاغة، وسط متابعة مستمرة لتحركات المعدن الأصفر محليًا وعالميًا.

وسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في سوق الصاغة، نحو 6200 جنيه للبيع و6180 جنيهًا للشراء، متراجعًا بنحو 190 جنيهًا مقارنة بمستواه قبل أسبوع. كما انخفض سعر الجنيه الذهب بنحو 1520 جنيهًا خلال الفترة نفسها، في تحرك يعكس استمرار التقلبات التي تشهدها أسعار المعدن النفيس.

سعر الذهب

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تراجع الذهب عالميًا خلال تعاملات الجمعة، رغم تحقيقه مكاسب أسبوعية قوية، في ظل تغير توقعات الأسواق بشأن أسعار الفائدة الأمريكية وتحركات الدولار وعوائد السندات.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن في مصر

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21، وفق الأسعار المعلنة، المستويات التالية خلال منتصف تعاملات السبت:

  • سعر البيع: 6200 جنيه للجرام.
  • سعر الشراء: 6180 جنيهًا للجرام.
  • السعر بالدولار للبيع: نحو 115.20 دولار.
  • السعر بالدولار للشراء: نحو 114.83 دولار.

وكان جرام الذهب عيار 21 قد سجل في بداية تعاملات السبت نحو 6210 جنيهات للبيع، بما يعادل 115.38 دولار، و6180 جنيهًا للشراء، بما يعادل 114.83 دولار، دون احتساب المصنعية والدمغة والرسوم.

وبحلول منتصف التعاملات، تراجع سعر البيع إلى 6200 جنيه، بينما حافظ سعر الشراء على مستواه عند 6180 جنيهًا، ليصل الفارق بين السعرين إلى 20 جنيهًا للجرام.

ويحظى عيار 21 بأهمية كبيرة في سوق الصاغة، باعتباره الأكثر تداولًا بين المواطنين، سواء عند شراء المشغولات الذهبية أو الادخار في صورة جنيهات ذهب، ولذلك يمثل مؤشرًا رئيسيًا لمتابعة حركة الأسعار داخل محال الصاغة.

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

يصل سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية للمستهلك إلى نحو 6350 جنيهًا، وفق سعر البيع المعلن، مع اختلاف القيمة النهائية من محل صاغة إلى آخر بحسب طبيعة المشغولة الذهبية ووزنها وتصميمها وتكلفة تشكيلها.

وتتضمن التكلفة النهائية التي يتحملها المشتري سعر الذهب الخام، إلى جانب المصنعية والدمغة والضريبة، وهي عناصر تختلف من تاجر إلى آخر ومن قطعة ذهبية إلى أخرى.

ويمكن حساب قيمة المشغولة الذهبية من خلال المعادلة التالية:

سعر الذهب

وزن القطعة × سعر جرام الذهب اليوم + المصنعية + الدمغة + الضريبة.

وتتراوح الزيادة التقديرية المضافة على سعر الجرام بين 100 و300 جنيه، وفق طبيعة القطعة وتكاليف تصنيعها والرسوم المقررة.

ومن المهم أن ينتبه المشتري إلى أن السعر المعلن لجرام الذهب لا يمثل بالضرورة المبلغ النهائي المطلوب عند الشراء، إذ يجب الاستفسار عن قيمة المصنعية والدمغة والضريبة قبل إتمام عملية البيع.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7086 جنيهًا للبيع، و7063 جنيهًا للشراء، بما يعادل نحو 131.66 دولار للبيع و131.23 دولار للشراء.

ويعد عيار 24 الأعلى من حيث نسبة نقاء الذهب بين الأعيرة المتداولة، ويتأثر بصورة مباشرة بالتغيرات التي تشهدها أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، إلى جانب تحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

ويحظى هذا العيار باهتمام الراغبين في شراء الذهب عالي النقاء، كما يمثل أحد المؤشرات المهمة لمتابعة تطورات أسعار المعدن النفيس.

كم بلغ سعر جرام الذهب عيار 18؟

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5314 جنيهًا للبيع، و5297 جنيهًا للشراء، بما يعادل 98.74 دولار للبيع و98.42 دولار للشراء.

ويعتبر عيار 18 خيارًا مناسبًا لشريحة من المشترين أصحاب الميزانيات المتوسطة، خاصة الشباب، نظرًا لانخفاض سعره مقارنة بعياري 21 و24.

كما ينتشر استخدامه في صناعة المشغولات الذهبية ذات التصميمات العصرية، إذ يتيح تنوعًا أكبر في الأشكال والتصميمات، مع تكلفة أقل نسبيًا عند الشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر نحو 49602 جنيه، بما يعادل حوالي 921.63 دولار، دون احتساب المصنعية أو أي رسوم إضافية قد تختلف من تاجر أو شركة منتجة إلى أخرى.

ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، ويعد من أبرز أشكال الادخار في الذهب، نظرًا إلى سهولة تداوله مقارنة ببعض المشغولات الذهبية، فضلًا عن اهتمام المواطنين به كوسيلة للتحوط من تقلبات العملة.

وجاء تراجع الجنيه الذهب بنحو 1520 جنيهًا مقارنة بمستواه قبل أسبوع، بالتزامن مع انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 خلال الفترة نفسها بنحو 190 جنيهًا.

لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر؟

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، من بينها تحركات الأوقية عالميًا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب مستويات العرض والطلب داخل سوق الصاغة.

ويؤثر سعر الدولار في تكلفة تسعير الذهب محليًا، إذ يمكن أن يؤدي تراجع العملة الأمريكية أمام الجنيه إلى تقليل تكلفة تسعير المعدن الأصفر، حتى في حالة استقرار الأوقية عالميًا.

كما تلعب التغيرات في أسعار الفائدة الأمريكية وعوائد السندات دورًا مهمًا في تحديد اتجاهات المستثمرين نحو الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا دوريًا، ما يجعله أكثر تأثرًا بتغير تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به.

سعر الذهب العالمي اليوم

تراجع الذهب خلال تعاملات الجمعة بنسبة 0.3%، ليسجل نحو 4074.36 دولار للأوقية، بعدما هبط إلى 4033.29 دولار في وقت سابق من الجلسة، وفق بيانات رويترز.

كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.9%، لتستقر عند 4074.90 دولار للأوقية.

ورغم خسائر الجلسة الأخيرة، حقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بلغت نحو 5.2%، مسجلًا أفضل أداء أسبوعي منذ أغسطس، مستفيدًا من تراجع أسعار النفط وعوائد السندات الأمريكية خلال معظم أيام الأسبوع.

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

وتعكس هذه التحركات استمرار حالة التذبذب في الأسواق العالمية، مع متابعة المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأمريكية وتوقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

تقرير الوظائف الأمريكية يضغط على أسعار الذهب

تعرض الذهب لضغوط عقب صدور تقرير الوظائف الأمريكية، الذي أظهر إضافة الاقتصاد الأمريكي 165 ألف وظيفة خلال أكتوبر، مع انخفاض معدل البطالة إلى 4.1%.

وعززت هذه البيانات التوقعات باستمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يضغط على جاذبية الذهب لدى بعض المستثمرين، خاصة أن ارتفاع الفائدة يزيد من جاذبية الأصول التي تحقق عوائد.

وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، ارتفعت احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال ديسمبر إلى 81%، مقابل 72.8% قبل صدور تقرير الوظائف.

وتؤثر توقعات الفائدة بصورة مباشرة على حركة الذهب، إذ يميل المعدن النفيس إلى مواجهة ضغوط عندما تتزايد التوقعات بتشديد السياسة النقدية الأمريكية.

غولدمان ساكس يخفض توقعاته لسعر الذهب بنهاية 2026

في سياق متصل، خفض بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لسعر الذهب بنهاية عام 2026 إلى 4150 دولارًا للأوقية، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 4650 دولارًا.

وجاء تعديل التوقعات في ظل ترجيحات باتباع سياسة نقدية أمريكية أكثر تشددًا، وهو ما يعكس تغير تقديرات المؤسسات المالية بشأن المسار المحتمل لأسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

وتظل توقعات المؤسسات المالية أحد العوامل التي يتابعها المستثمرون، لكنها لا تمثل سعرًا مضمونًا للذهب مستقبلًا، إذ تظل الأسعار مرتبطة بالتطورات الاقتصادية والنقدية وحركة الأسواق العالمية.

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