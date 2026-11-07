بشارة بحبح: مواقف ترامب خذلنتي.. ومستعد للتحالف مع الشيطان لوقف الحرب على غزة

أعرب الأكاديمي الفلسطيني ورئيس جمعية العرب الأميركيين من أجل السلام، بشارة بحبح عن غضبه الشديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أن انتخابه جاء على أمل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلا أن الحرب عادت بعد توقف استمر عدة أشهر بصورة وصفها بالأكثر بشاعة.

وقال بحبح، في تصريحات إعلامية، إنه يشعر بالغضب من ترامب، مشيرًا إلى أن الآمال التي عُقدت عليه لوقف الحرب لم تتحقق بالشكل المأمول.

وأضاف أنه اضطر إلى التوسل للمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف من أجل السماح بإدخال المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة، في وقت كان فيه السكان يعانون من نقص الغذاء وعدم القدرة على توفير احتياجاتهم الأساسية.

وتساءل بحبح: «من هو ويتكوف حتى أترجاه؟»، موضحًا أنه لم يكن يرغب في الوصول إلى هذا الموقف، لكنه فعل ذلك من أجل مساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة وتخفيف معاناتهم.

وشدد الأكاديمي الفلسطيني على استعداده للتعامل مع أي طرف من أجل وقف الحرب، قائلًا: «ولو حطيت إيدي في إيد الشيطان أنا مستعد من أجل وقف هذه الحرب».