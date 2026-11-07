نائب: الأمن الغذائي ركيزة أساسية للأمن القومي.. وتعزيز الإنتاج المحلي ضرورة لمواجهة التحديات العالمية

أكد النائب ياسر عرفة، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن تأكيد وزير الزراعة على اهتمام الدولة بملف الأمن الغذائي باعتباره أحد المحاور الرئيسية للأمن القومي، يعكس أهمية هذا الملف في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم، وما تفرضه من تحديات على سلاسل الإمداد وتوافر السلع الغذائية.



حماية الاقتصاد الوطني

وأوضح " عرفة " في تصريحاته أن الأمن الغذائي لم يعد مجرد قضية تتعلق بتوفير احتياجات المواطنين من الغذاء، بل أصبح جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي، كونه مرتبط باستقرار المجتمع وحماية الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الخارج، خاصة في ظل الأزمات العالمية وتقلبات الأسعار.

جاء ذلك بعد أن أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق ، أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بملف الأمن الغذائي باعتباره أحد المحاور الرئيسية للأمن القومي، وتعمل على زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية والتوسع في الرقعة الزراعية وتحسين كفاءة استخدام الموارد وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة المتغيرات العالمية.

جاء ذلك في كلمة وزير الزراعة خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «الأمن المائي والغذائي والزراعي.. الأزمة العالمية الصامتة» ضمن فعاليات قمة البوسفور السابعة عشرة بإسطنبول.

