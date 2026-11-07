سنتكوم تعلن تشكيل قوة عمل لتعطيل طرق نقل الأسلحة والإمدادات غير المشروعة عبر الحدود الإيرانية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم السبت، تشكيل قوة عمل جديدة تحت اسم "قوة المهام: البوابة الحديدية"، بهدف دعم الجهود الأمريكية الرامية إلى منع إيران من استخدام الطرق البرية لنقل الأسلحة المتطورة والمواد الأخرى الخاضعة للعقوبات.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية -في بيان- أن قائدها الأدميرال براد كوبر وجه اليوم السبت بتشكيل القوة الجديدة، التي تضم نحو 20 من الموظفين المدنيين والعسكريين، وتتخذ من مدينة تامبا بولاية فلوريدا مقراً لها.

وأوضح البيان أن القوة ستتولى التنسيق مع وكالات حكومية أمريكية أخرى لمنع نقل منظومات الأسلحة المتطورة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات، فضلاً عن تدفقات الإيرادات غير المشروعة عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين.

ونقل البيان عن كوبر قوله إن إنشاء القوة يعزز نجاح الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، مضيفاً أن تعزيز التعاون بين القيادة المركزية والجهات الحكومية الأمريكية الأخرى من شأنه زيادة القيود على قدرة طهران على تمويل العمليات المسلحة وإعادة بناء مصانع الأسلحة وتجديد مخزونها العسكري.

وأشار كوبر إلى أن الحصار البحري الأمريكي منع إيران خلال الأشهر الأخيرة من تصدير نفط خام تتجاوز قيمته 25 مليار دولار، مؤكداً استمرار تطبيق إجراءات مشددة على جميع السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها.