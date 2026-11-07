وزير خارجية العراق: حرب إيران ستتجدد.. وخسرنا 60 مليار دولار بسبب إغلاق مضيق هرمز ⁩

كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في تصريحات تلفزيونية السبت، عن تكبد بلاده خسائر تُقدر بنحو 60 مليار دولار جراء توقف صادرات النفط عبر مضيق هرمز، مشيرًا إلى استئناف تصدير النفط عبر المضيق عقب تفاهمات مع الولايات المتحدة وإيران.

الحرب الأمريكية الإيرانية



وقال حسين إن واشنطن طلبت رسميًا من بغداد إغلاق جميع المنافذ الحدودية مع إيران، باستثناء منفذين، مؤكدًا أن العراق أبلغ طهران قبوله إقامة علاقات صداقة وتحالف معها، لكنه يرفض تدخلها في شئونه الداخلية.



وفيما يتعلق بالوضع الأمني على الحدود العراقية السورية، أوضح وزير الخارجية أن مجموعات من تنظيم الدولة الإسلامية تتمركز على الجانب السوري من الحدود مع العراق.



وأضاف أن لجنة رباعية تضم العراق وسوريا والأردن وتركيا تعمل على مكافحة تنظيم الدولة في سوريا، لافتًا إلى أن بغداد تتحرك عسكريًا على الحدود مع سوريا لمنع تسلل عناصر التنظيم ومكافحة تهريب المخدرات.



تأتي تصريحات حسين في ظل مساعي العراق للحفاظ على أمن حدوده وتجنب تداعيات التوترات الإقليمية.