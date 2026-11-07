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الرئيس السيسي يؤكد ضرورة مُواكبة أحدث النظم التكنولوجية لتصنيع المعدات الفنية والمركبات
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يؤكد ضرورة مُواكبة أحدث النظم التكنولوجية لتصنيع المعدات الفنية والمركبات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أ ش أ

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة الارتقاء بمنظومة التأمين الفني، ومُواكبة أحدث النظم التكنولوجية الحديثة في مجال تصنيع وتطوير المعدات الفنية والمركبات لخدمة القطاعين العسكري والمدني بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من قطع الغيار المُختلفة، مُوجهاً بالعمل نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع المركبات والمعدات العسكرية، مع القدرة على تصدير بعض الطرازات للدول الصديقة والشقيقة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم "السبت"، مع اللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، واللواء أركان حرب وليد حسن الكردي مدير إدارة المركبات للقوات المسلحة.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس تفقد نماذج مختلفة من المقطورات المستخدمة في أعمال التأمين الفني التي تم تصنيعها كاملة ومحلياً بمصانع القوات المسلحة طبقاً لأحدث نظم التصميم والتصنيع، والتي تم خلال تصميمها مراعاة تعظيم قدرات هذه المقطورات من حيث تعدد الاستخدامات.

كما تفقد الرئيس نماذج من المركبات التي سيتم تطويرها وتصنيعها محلياً، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، حيث استمع السيد الرئيس إلى شرح تفصيلي من مدير إدارة المركبات للقوات المسلحة بشأن مراحل التصميم والتصنيع، والتي أظهرت مدى التطور في تلك الصناعة، بما يُواكب أحدث الطرق المُتبعة عالمياً، كما تم اختبار نماذج من المركبات ضمن خطة الدولة في التوسع في تصنيع وإنتاج السيارات الكهربائية.

وأشار السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس تابع ، خلال الاجتماع ، التنسيق والتعاون الجاري بين الهيئة العربية للتصنيع، وإدارة المركبات للقوات المسلحة لتوطين الصناعات المحلية، وترشيد الاستيراد من الخارج، وإنشاء غرفة للصناعات الدفاعية.

السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي منظومة التأمين الفني النظم التكنولوجية الحديثة

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