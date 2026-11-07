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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح ضمن أعظم 100 لاعب في القرن الـ21.. تعرف على مركزه

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

اختارت شبكة "CANAL+" العالمية النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، ضمن قائمتها لأفضل 100 لاعب كرة قدم في القرن الحادي والعشرين، والتي تضم نخبة من أبرز نجوم اللعبة على مدار السنوات الـ25 الماضية.

وجاء صلاح في المركز الـ66 بالتصنيف، خلف المغربي أشرف حكيمي صاحب المركز الـ65، والفرنسي عثمان ديمبيلي الذي احتل المركز الـ64، في قائمة شهدت حضورًا لعدد كبير من نجوم كرة القدم العالمية.

وتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي ترتيب القائمة، متقدمًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حل ثانيًا، بينما جاء الفرنسي زين الدين زيدان في المركز الثالث، والبرازيلي رونالدو رابعًا، والألماني مانويل نوير خامسًا.

واستندت الشبكة الفرنسية في اختيارها إلى أربعة معايير رئيسية، تشمل الاستمرارية في تقديم مستويات مميزة، والإرث والتأثير في كرة القدم، والألقاب والإنجازات، إلى جانب السلوك داخل الملعب وخارجه.

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