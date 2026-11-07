الدبيبة: وحدة الأراضي الليبية خط أحمر.. ورفعنا شعار «لا للحرب ولا للقتال بين الليبيين»

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إن ليبيا مرت بسنوات صعبة شهدت حروبا وصراعات بين الأطراف الليبية، مؤكدا أن البلاد تتمتع حاليا بحالة من الهدوء والاستقرار مقارنة بالفترات السابقة.

وأضاف الدبيبة، في تصريحات خاصة على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، أن الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية يمثل الشعار الأول والأولوية الأساسية للحكومة، مشددا على أن ليبيا لن تكون منقسمة وستظل دولة موحدة.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن الحكومة رفعت شعار «لا للحرب ولا للقتال بين الليبيين»، وحققت تقدما في هذا المسار، لافتا إلى أن انعقاد الاجتماعات في العاصمة طرابلس دون اندلاع مواجهات يعكس حالة الهدوء التي تشهدها البلاد

وأشار الدبيبة إلى أن ليبيا تأمل في استمرار هذا الهدوء وعدم العودة إلى الاقتتال الداخلي، موضحا أن الحفاظ على وحدة البلاد يتطلب مواصلة الجهود الرامية إلى تجنب الصراعات وتعزيز التفاهم بين الأطراف الليبية

وأوضح رئيس الحكومة الليبية أن الوضع الاقتصادي لا يزال يواجه تعثرات في العديد من المجالات، معربا عن تطلعه إلى بناء المزيد من المؤسسات الاقتصادية والاستفادة من ثروات ليبيا بما يخدم مصالح الشعب الليبي ويعزز استقرار البلاد.